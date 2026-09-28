Pedraz cita a declarar como perjudicada a la juez del 'caso David Sánchez' a la que la 'trama Leire' quiso "eliminar"

La cita judicial de Biedma está prevista para el próximo 8 de octubre.

La trama Leire, liderada por Leire Díez, intentó eliminar a Biedma para proteger a David Sánchez, contactando con un clan de narcotraficantes.

Beatriz Biedma fue la magistrada que envió a juicio a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como perjudicada a Beatriz Biedma en el caso Leire.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha citado a declarar como perjudicada en dicha causa a Beatriz Biedma.

Esta magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, fue la que envió a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, quien acabaría siendo condenado recientemente por la Audiencia Provincial pacense.

Y, como publicó EL ESPAÑOL, la trama Leire, encabezada por la fontanera del PSOE, Leire Díez, trató de "eliminar" a Biedma mientras instruía el caso David Sánchez, a fin de proteger al hermano del presidente del Gobierno.

Para ello, la trama contactó, durante la primavera de 2025, con un clan de narcotraficantes de Badajoz: Los Rochos.

Como informó este periódico, la oferta fue la siguiente: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

Ahora, el juez Pedraz ha citado a declarar a Biedma para el próximo 8 de octubre.

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