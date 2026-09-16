La juez que investigó a David Sánchez revela que la 'trama Leire' contactó con narcos para tratar de boicotear su labor

La defensa pide que se investigue el alcance de los contactos con el narcotráfico y su posible relación con presiones o amenazas por el ejercicio de la función judicial.

El escrito señala que se intentó desacreditar, apartar y recabar información personal y profesional sobre Biedma mediante estrategias graves, incluso poniendo en peligro su integridad física.

La defensa de Biedma revela que la 'trama Leire', presuntamente dirigida por Leire Díez, contactó con narcotraficantes para boicotear a la jueza.

La jueza Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, ha pedido sumarse como perjudicada al caso Leire por presuntas maniobras contra su labor.

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, quien mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha solicitado adherirse al caso Leire como "perjudicada", debido a las supuestas maniobras de Leire Díez, fontanera del PSOE, contra su labor como instructora.

Así lo pide Biedma en un escrito fechado este mismo miércoles, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A lo largo de sus nueve folios, la defensa de la magistrada revela un dato inédito: que la llamada trama Leire —la red comandada por Díez para boicotear a jueces, fiscales o guardias civiles incómodos para el PSOE— contactó con narcotraficantes para tratar de boicotearla.

Tal acusación tiene su origen en una anotación incluida en las agendas de la fontanera. "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", reza el apunte.

"Dicha anotación consta (...) en la página correspondiente al día 25 de marzo de 2025", indica el escrito, que desvela que los miembros de la supuesta red criminal habrían tenido "contacto" con "personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar" contra Biedma.

La Celsa fue uno de los mercados de droga —principalmente, heroína— más grandes y peligrosos de Madrid durante los años 80 y 90, situado en la zona de Vallecas. Varios clanes instalados allí acabaron distribuidos, años después, por diversos lugares de la Península.

El 'caso Leire'

El instructor del caso Leire, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya ha dado traslado a la Fiscalía de la petición de la jueza pacense, a fin de que se pronuncie sobre la posibilidad de incluirla como acusación particular en este procedimiento.

Durante casi dos años, de 2024 a 2026, Beatriz Biedma investigó a David Sánchez por el enchufe laboral del que disfrutó en la Diputación de Badajoz. Y, como publicó EL ESPAÑOL, paralelamente, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, encomendó a Leire Díez, atacar a varios jueces incómodos para el Gobierno y el partido.

Entre ellos, la propia Biedma. También, a Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, por el que previsiblemente irá a juicio Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Por ello, ahora, los abogados de la jueza Biedma señalan en su escrito que la magistrada ha sido "objeto, según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

En concreto, del llamado caso David Sánchez, que Leire Díez —de acuerdo con los letrados de Biedma— intentó "neutralizar, perturbar o, incluso, destruir, (...) afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a la independencia judicial".

En su escrito, los abogados de la magistrada relatan, en base a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que el expresidente del Badajoz FC, Joaquín Parra, "manifestó que Leire Díez le habría solicitado expresamente información o contactos que pudieran afectar a la reputación" de la jueza.

Ello "motivó que [Parra] pusiera a Leire Díez en contacto con [el exjuez] Luis José Sáenz de Tejada", quien trató tanto de apartar (recusar) a Biedma del caso David Sánchez como de asumir la defensa del hermano de Pedro Sánchez.

De hecho, como indica el escrito de la defensa de Biedma, la anotación mencionada está fechada "días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada".

Así las cosas, los supuestos contactos de la trama con el mundo del narcotráfico "constituirían una última y desesperada estrategia" para apartar a la magistrada del caso David Sánchez.

Los abogados de Biedma los califican como "actos muy graves, que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino, incluso, su propia integridad física".

Los letrados de la jueza, además, comunican a Pedraz que, "en su momento", pondrán a su disposición las pruebas que poseen "de la existencia de contactos promovido" entre la trama Leire y personas dedicadas al narcotráfico.

Así las cosas, la defensa de Biedma pide a Pedraz que investigue "el concreto alcance de tales contactos y su finalidad real".

No obstante, subraya que "la gravedad de este extremo resulta evidente".

"Especialmente", prosigue el escrito, "si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad (...) o cualquier otra actuación tendente a presionar, desacreditar o comprometer la seguridad personal [de Biedma] por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".