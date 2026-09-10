El exjefe de la Guardia Civil investigado niega ante el juez que ordenase a la UCO enterrar el 'caso Hermano'

El exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos (d), a su llegada a la Audiencia Nacional este jueves. Daniel González Efe

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Las claves Generado con IA Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, niega haber ordenado a la UCO frenar la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente. Dos generales de la Guardia Civil declararon que Marcos sí ordenó "no ser proactivos" en investigaciones contra la corrupción del PSOE. Marcos afirma que solo pidió rigor a la UCO y se preocupó por filtraciones a la prensa durante las pesquisas del 'caso Hermano'. El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, declaró como testigo y negó cualquier irregularidad en la tramitación de la querella relacionada con el caso.

Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ha declarado en la Audiencia Nacional, como investigado, que él nunca ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) ponerse de perfil en la investigación contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Sin embargo, dos generales de la Benemérita, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, declararon que Marcos dio la orden, a través de su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, de "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.

Este jueves, Marcos, interrogado ante el juez Santiago Pedraz ha asegurado que nunca presionó a la UCO en el marco del llamado caso Hermano ni interfirió en su trabajo. "Yo siempre les decía: 'No quiero saber nada que no deba saber'", ha ejemplificado.

Pedraz citó a Marcos como investigado en el llamado caso Leire, la causa judicial que versa sobre la supuesta trama dedicada a boicotear causas judiciales que perjudicasen al PSOE y al Gobierno.

Una de ellas, precisamente, es el denominado caso Hermano, el procedimiento penal en el que fue investigado y, finalmente, condenado David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno.

Marcos ha señalado que, lejos de presionar a la UCO, lo que hizo fue pedirles "rigor", como hace con el resto de departamentos.

El motivo de uno de estos choques fue un informe policial en el que la Unidad Central Operativa instaba a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso Hermano, a analizar miles de e-mails de la Diputación de Badajoz, lugar de trabajo de David Sánchez.

En dicha causa judicial, Biedma investigaba si el hermano menor de Pedro Sánchez recibió una plaza en este organismo únicamente por su apellido y si el puesto fue creado ad hoc para él y modificado a su antojo.

Este jueves, Marcos también ha indicado que tan sólo reprochó a la UCO que la prensa estuviera aguardando en la puerta de la Diputación de Badajoz cuando los agentes de la Guardia Civil accedieron al edificio a incautar dichos correos electrónicos.

El entonces director de la Guardia Civil sospechaba que los periódicos y televisiones habían recibido un chivatazo de dicha diligencia, que, además, se tramitó de forma secreta.

Marcos también ha indicado que, durante su mandato, nunca abrió ningún expediente disciplinario o información reservada a agentes de la UCO. Sí lo hizo la que sería su sucesora, Mercedes González, a la que también investiga el juez Pedraz por el supuesto boicot a las investigaciones judiciales incómodas para el PSOE.

Por otro lado, el exjefe de la Benemérita ha indicado que tan sólo ordenó a la Unidad Central Operativa que acelerase la elaboración de un informe sobre los correos de la Diputación pacense incautados.

Pero, en ningún caso, según su versión, trató de boicotear las conclusiones de dicho atestado.

Ahora bien, los dos generales mencionados, Yuste y López Malo, jefes de la UCO, sostuvieron ante el juez Pedraz que Marcos exigió que dicho informe concluyese "que no había nada" en el caso Hermano.

Por último, el exjefe de la Guardia Civil ha indicado que nombró DAO a Llamas por iniciativa suya, sin recibir ninguna "instrucción" o "indicación" política al respecto.

Sobre la UCO, Marcos ha indicado que considera "bueno" su "funcionamiento general", lo que no impide, según ha dicho, ser "crítico" y plantear mejoras en su labor, como asegura que se limitó a hacer.

Lo que sí le "preocupó", ha declarado, fueron las filtraciones a la prensa de detalles del caso Hermano.

De hecho, tal y como ha relatado, el entonces director de la Guardia Civil se reunió en 2024 con los generales de la UCO Yuste y López Malo para pedir "explicaciones", ya que una diligencia secreta había sido publicada por la prensa.

En un primer momento, Pedraz descartó citar como investigado a Leonardo Marcos por no apreciar indicios en su contra.

Semanas después, accedió a la petición del PP, que lidera la acusación popular en esta causa judicial, y le llamó a declarar.

Ahora bien, en la Audiencia Nacional, Marcos se ha negado a responder las preguntas del abogado del Partido Popular.

Fiscal jefe de Badajoz

Este mismo jueves también ha declarado —en su caso, como testigo— el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca.

¿Por qué? Debido a la querella que presentó en Badajoz la asociación Hazte Oír contra la ex militante socialista Leire Díez, a la que también acabó investigando Pedraz por sus supuestas maniobras para boicotear causas judiciales incómodas para el Gobierno.

El testigo ha negado cualquier irregularidad en su actuación.

Ha indicado que, según su criterio, este asunto debía tramitarse en Madrid, y no en Badajoz, lugar de trabajo de David Sánchez.

También ha desvelado que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró un informe elaborado que concluía que esta querella debía tramitarse en Badajoz.

Dicho dictamen, que Alonso Tejuca recibió por WhatsApp, no obstante, no era vinculante.