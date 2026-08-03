La defensa de Zapatero recurre la extensión de la investigación económica acordada por el juez Calama

El abogado de Zapatero sostiene que cualquier solicitud adicional de información por parte de la UDEF debe contar con autorización judicial previa y motivada.

La defensa argumenta que la autorización para ampliar la investigación económica es demasiado amplia y debería estar delimitada por el juez, no por la UDEF.

El juez Calama reafirmó indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo contra Zapatero y su entorno, señalando una estructura jerarquizada para ocultar fondos.

La defensa de Zapatero ha recurrido la decisión del juez Calama de autorizar el acceso de la UDEF a numerosas cuentas bancarias del expresidente, su familia y su secretaria.

La defensa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de autorizar a la UDEF de la Policía Nacional el acceso a numerosas cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar, y de un conjunto de empresas de Julio Martínez Martínez.

En una resolución dictada el 29 de julio, Calama reafirmó los indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo contra Zapatero y Martínez.

A la vista de un nuevo informe de la UDEF, el instructor sostenía que existen indicios que ponen de manifiesto "una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica".

La defensa de Zapatero no discute la potestad del instructor de obtener información bancaria a fin de esclarecer los hechos investigados. De hecho, “no se formula oposición a que se recabe la información” de las cuentas. Pero sí considera que la resolución judicial “se extiende sin razón hasta la fecha presente, desbordando el período temporal objeto de la instrucción”.

También se opone a que se extienda la información que se pretende recabar a las comunicaciones entre la entidad bancaria y Zapatero porque “no son propiamente datos bancarios” y, sobre todo, la resolución “contiene una autorización a la UDEF para ampliar la información que se considere pertinente sobre los productos” bancarios del expresidente y su familia.

"Difumina el ámbito objetivo"

“Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales y, que por su nivel de injerencia, corresponde solamente al órgano judicial que la autoriza”, sostiene e la defensa en un recurso interpuesto hoy, conocido por EL ESPAÑOL.

Para el defensor, Víctor Moreno Catena, la determinación del ámbito de la investigación económica “no es delegable en el funcionario encargado de ejecutarla”.

“Una disposición que faculta al ejecutor para ‘ampliar’ la información ‘que se considere pertinente’ carece de todo contenido delimitador”, alega.

La información que pueda pedir la UDEF de forma adicional a los movimientos bancarios “con el máximo nivel de detalle”, comprende, dice la defensa, “un nivel de injerencia potencial en el derecho a la intimidad y los datos personales que no puede quedar al albur del criterio de los agentes de la UDEF, cuya función es auxiliar”.

Previa autorización judicial

Por ello, considera que los agentes “habrán de solicitar autorización judicial al respecto con carácter previo”.

“No decimos que se deba impedir absolutamente a los funcionarios de la UDEF obtener documentación adicional si fuera necesario, pero sí que precisan de una previa autorización judicial mediante resolución motivada”, precisa el letrado.

También remarca que la UDEF ya conoció y listó todas las fuentes de ingreso de Zapatero.

“Con esa información se ha ido perfilando una línea de investigación ajena al perímetro de la investigación judicial”, denuncia.

Pone como ejemplo el análisis del pago realizado a Zapatero por el grupo empresarial peruano Gloria, una indagacion “puramente prospectiva, pues ni tenía indicios para investigar esos pagos ni tenía siquiera sospechas”.

“Somos conscientes de que la información sobre la vida personal y profesional del Sr. Rodríguez Zapatero puede ser noticiable y tener interés periodístico y de uso político, pero esa circunstancia no puede llevar a la tentación de realizar una búsqueda generalizada de conductas ‘reprobables’, aprovechando la incautación de información suficiente para contener toda la vida documentada de una persona”, afirma.

“Lainvestigación debe centrarse en hechos concretos y no convertirse en una fishing expedition”, subraya.