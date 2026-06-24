La Fiscalía pide 8 años de cárcel para 'Tito Berni' por valerse de ser diputado nacional del PSOE para obtener "dádivas" ilegales

El fiscal también acusa a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el 'Mediador', como intermediario de la trama corrupta investigada en el caso Mediador.

La acusación incluye seis años por delito continuado de cohecho y dos años más por presunta pertenencia a organización criminal.

Se le acusa de aprovechar su cargo en el Congreso para recibir dádivas y regalos de empresarios que buscaban ventajas administrativas.

La Fiscalía solicita un total de ocho años de prisión para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdiputado del PSOE conocido como Tito Berni.

De hecho, en su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que, como parte de una supuesta organización criminal y gracias a su condición de parlamentario en el Congreso, Fuentes Curbelo habría obtenido "dádivas" ilegales y "regalos" por parte de empresarios que recurrían a esta red para obtener ventajas administrativas.

Según señala el escrito, "una vez captados los empresarios, era habitual que fueran recibidos en el Congreso de los Diputados por Fuentes Curbelo, quien les proporcionaba una visita guiada, lo que generaba en ellos una imagen de rigor y una expectativa de seriedad necesaria para que se embarcaran en las propuestas que los encausados les transmitían".

La Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel para Tito Berni por "un delito continuado de cohecho". Y otros dos más, por su supuesta pertenencia a una organización criminal.

Como detalla el escrito de acusación, Fuentes Curbelo se habría "apartado de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública", sirviéndose de su cargo público, "de enorme relevancia", a fin de "identificar a posibles empresarios a captar".

"Haciendo uso indebido, por tanto", señala el fiscal, "de la información que tenía a su alcance con ocasión del ejercicio de sus responsabilidades públicas".

La Fiscalía también formula su acusación contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como Mediador, el intermediario de esta presunta trama corrupta y cuyo apelativo da nombre a esta causa judicial, conocida como caso Mediador.

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