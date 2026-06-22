Así castiga el TS a Koldo por su rol "principal": "el alter ego" de Ábalos gestionó el enchufe de Jésica y las dádivas a la trama

Víctor de Aldama, otro condenado, pagó comisiones ilegales a Koldo y colaboró en gestiones irregulares, aunque su pena de prisión no será ejecutada por su cooperación con la Justicia.

Entre sus acciones, Koldo facilitó el enchufe de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, y participó en el amaño de contratos de mascarillas por valor de millones de euros.

Koldo fue considerado el "alter ego" de Ábalos, gestionando contrataciones irregulares, dádivas y adjudicaciones amañadas de contratos públicos.

El Tribunal Supremo ha condenado a Koldo García a 19 años y ocho meses de prisión por su papel principal en una organización criminal vinculada al exministro José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha condenado a un total de 19 años y ocho meses de cárcel a Koldo García, al que la sentencia considera "el alter ego" de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.

García cometió graves delitos de corrupción (cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos), además de pertenencia a organización criminal.

El Supremo le atribuye un "papel principal" dentro de "la trama delictiva" juzgada.

Koldo formó parte de "la génesis" de la misma, "participó "en el reparto de papeles de manera activa", influyó "decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación" de contratos públicos amañados y "se encargó de 'arreglar' la contratación en el sector público" de dos mujeres por orden de Ábalos.

Asimismo, García, gestionó "la obtención de dádivas". "Su actividad no puede ser calificada de meramente secundaria o subordinada", concluye el alto tribunal.

"También, Koldo manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que, en ocasiones, se confundían con las propias", añade.

El Supremo también señala la "excesiva omnipresencia" de Koldo en el seno de Transportes, así como su capacidad de influencia sobre los cargos del mismo, dado que era el "asesor que trasmite la voluntad" del ministro.

De hecho, el tribunal precisa que el rol de García era "más de asistente [de Ábalos] que de asesor [de Transportes]", lo que le convirtió en el "hombre de confianza", en la mano derecha del ya exdirigente, quien también fue secretario de Organización del PSOE y que ha sido condenado a 24 años de prisión.

"[Koldo] desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales. Fue su mano derecha", detalla la sentencia, de 224 folios.

"Hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio de Transportes como en el seno de otras Administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo García era el fiel transmisor de sus decisiones", expresa la resolución.

El Tribunal Supremo considera a García —que cumplirá, como máximo, 15 años de prisión— una pieza clave en la organización criminal de la que formaba parte y por la que ha sido condenado.

En el relato de hechos probados, la Sala Segunda señala que Koldo gestionó el enchufe de Jésica Rodríguez, amante del ministro, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) dependientes de Transportes, de las que cobró sin realizar ningún trabajo efectivo.

Esta contratación fue posible porque García contactó con Isabel Pardo de Vera, la entonces presidenta de Adif, "a quien le transmitió el interés del ministro para que se contratara a Jésica Rodríguez en alguna empresa" adscrita al Ministerio.

De hecho, fue Koldo quien facilita a Pardo de Vera el currículum (CV) de la joven. En el sumario de la causa, consta un mensaje de WhatsApp en el que el asesor le dice a la entonces máxima responsable de Adif: "Si no, José [Luis Ábalos] me corta los huevos".

Asimismo, Koldo García participó en el amaño de un contrato de Transportes para adquirir ocho millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, de la que era asesor el tercero de los condenados, Víctor de Aldama.

Como recalca la sentencia, en la mañana del 20 de marzo de 2020, Koldo García entregó, personalmente y en papel, la oferta de esta compañía al subsecretario del Ministerio.

Esto ocurrió antes incluso de que los propios responsables del órgano de contratación tuvieran conocimiento formal de la operación.

Además, en un lapso de apenas 38 minutos, el borrador de la orden ministerial que preveía la compra de cuatro millones de mascarillas se modificó para requerir el doble, ocho millones.

El subsecretario del Ministerio de Transportes declaró en el juicio de esta causa que fue Koldo García quien le indicó que la decisión final era la de doblar la cifra, porque "el suministrador [Soluciones de Gestión SL] decía que u ocho millones o nada".

Tal y como señala el Supremo, Koldo García y José Luis Ábalos, además del tercer condenado, el empresario Víctor de Aldama, y con la "eventual intervención" de más personas no juzgadas en esta causa, "constituyeron una organización [criminal], en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones".

"Así, José Luis Ábalos, a quien tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban el jefe, aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y como secretario de Organización del partido que sustentaba al Gobierno", relata la sentencia.

Lo hizo, prosigue la resolución, "aprovechándose, en lo demás, de su hombre de confianza, Koldo García, que siempre actuaba en su nombre".

"Víctor de Aldama fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también acusado Koldo García y sobre el mismo José Luis Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de otras cantidades de dinero, consiguió, para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos".

Aldama, al igual que Koldo y Ábalos, también ha sido condenado. Ahora bien, únicamente a penas que suman un total de cuatro años y medio de cárcel. Y su condena a prisión, debido a su colaboración con la Justicia, no será ejecutada.

El empresario pagó, mensualmente, desde octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022, dinero a Koldo García. Unos 10.000 euros al mes, a modo de comisión ilegal.

En los meses de octubre y noviembre de 2021, fue uno de sus hermanos, Joseba García, quien lo recogió en la República Dominicana.

"Con ello, además de alcanzar la finalidad pretendida, se satisfacían lo que consideraban 'gastos fijos' de José Luis Ábalos", relata la sentencia.

Además del enchufe de Jésica Rodríguez, Koldo también intervino en el de Claudia Montes. Esta exmilitante del PSOE conoció a Ábalos en un mitin del partido en Gijón, contactó con él por Instagram y le pidió trabajo.

El 8 de octubre de 2019, el entonces ministro escribió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Montes "en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas". Todas estas entidades dependen del Ministerio de Transportes.

El asesor contestó: "Sí. Lo arreglo".

Montes le hizo llegar su currículum y unas fotos suyas. Sólo unos días después, el 16 de octubre, Koldo García remitió ese CV al entonces presidente de Renfe. El día 16 de diciembre de ese mismo año, Claudia Montes fue contratada por Logirail, proveedora de servicios logísticos de Renfe Mercancías.

Montes, que había sido Miss Asturias en categoría sénior, tuvo problemas en su puesto de trabajo. Tanto es así, que iba a abrírsele un expediente.

Ábalos y Koldo hicieron gestiones para evitarlo.

Cuando la apertura del expediente iba a formalizar sus primeras resoluciones, José Ángel Méndez, gerente de Logirail en Asturias fue cesado de su puesto directivo, sin que nadie le explicara las razones de su cese.

Por otro lado, Aldama trató de gestionar, junto a Koldo, la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, de la que el empresario era accionista y que controlaba un socio suyo, Claudio Rivas.

"Fruto de esas gestiones", narra la sentencia, "se concertó una reunión, el día 28 de diciembre de 2020, en el despacho de Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ministra de Industria, a la que asistieron Claudio Rivas, Carmen Pano (...), dos técnicos de Villafuel y Koldo García".

Este último fue quien hizo las presentaciones. En dicha reunión, se informó a Claudio Rivas del procedimiento administrativo y de los requisitos para obtener la licencia.

"Con ocasión de la gestión que se estaba realizando para la concesión de una licencia, Víctor de Aldama había comprometido la compra de un chalé para uso y disfrute de José Luis Ábalos. A tal efecto, éste escogió, con la ayuda de Koldo García, un chalé en la urbanización [gaditana] de La Alcaidesa", narra el Supremo.

Además, en febrero de 2021, Aldama recurrió a Koldo para conseguir que varias personas —algunas, de nacionalidad venezolana— pudieran eludir las restricciones sanitarias derivadas de la Covid-19 y entrar por vía aérea a España y circular entre las comunidades autónomas.

Esa posibilidad estaba muy restringida debido a la situación sanitaria y su autorización sólo estaba permitido por motivos tasados.

Por último, tal y como detalla la sentencia, "Aldama logró que Koldo García, con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos, utilizara sus contactos para que el primero de ellos se reuniera con Carlos Moreno".

Éste era, desde junio de 2018, el jefe de gabinete de la por entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Koldo García mantenía con él "una relación administrativa derivada de los cargos que ambos desempeñaban".

La intención de Aldama era la de aplazar una deuda tributaria de una de sus empresas, Pilot Real State SL. Sin embargo, no lo conseguía al no poder ofrecer un aval, requisito necesario para poder acceder a este aplazamiento.

La reunión se produjo. Ahora bien, como concluye el Supremo, Moreno no tenía competencias directas sobre esta cuestión, por lo que "trasladó la petición al asesor del gabinete de la ministra, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse el aplazamiento de ninguna deuda en favor de dicha compañía.

Ahora bien, Aldama, tanto durante la instrucción de esta causa como en el juicio de este caso, aseguró que Koldo le pidió que, a modo de "detalle", pagase 25.000 euros a Moreno por sus gestiones.

El Supremo, en su sentencia conocida este lunes, subraya que este extremo no está acreditado.

"No tenemos ninguna constatación acreditativa al respecto, ni mediante prueba de carácter personal ni documental", indica la Sala Segunda. De hecho, Pilot Real State SL pasó a formar parte del listado de morosos de Hacienda en diciembre de 2021.