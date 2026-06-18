El audio de la declaración del expresidente Zapatero: "Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad 'off shore'"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez que nunca ha ejercido influencia en el rescate de Plus Ultra. El expresidente aseguró que toda su actividad profesional ha sido conforme a la legalidad y negó tener patrimonio fuera de España. Zapatero afirmó no haber tenido nunca relación ni conocimiento sobre sociedades offshore, respondiendo preguntas sobre una comida con empresarios relacionada con la constitución de una sociedad en Dubái. El juez, sin embargo, consideró que las explicaciones de Zapatero no resultaron convincentes, según la resolución emitida tras la comparecencia.

"No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra". Esta fue la primera afirmación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su comparecencia ayer ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El audio de la declaración, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, muestra a un Rodríguez Zapatero que inicialmente se expresa con aplomo a las preguntas del instructor que, sin embargo, no consideró convincentes sus explicaciones. Así lo reflejó en la resolución que emitió tras la comparecencia.

Rodríguez Zapatero también manifestó al comienzo que "toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad". Y negó tener patrimonio fuera de España: "Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore".

Declaraciones de Zapatero.

El expresidente socialista hizo esa afirmación cuando el instructor le preguntó por una comida celebrada con los empresarios Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero. Tras esa comida, estos dos últimos se intercambiaron correos relativos a la constitución de una sociedad en Dubái.

"Suena muy raro lo de una comida que se gestiona por su entorno, por su secretaria, y que una hipótesis posible, teniendo en cuenta sus comunicaciones, es que estuvieran Julio Martínez y Tomás Guerrero", le dijo el juez.

"Es una de las cosas, señoría, que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Hasta límites insospechados. Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Yo nunca he hablado en mi vida con nadie para la constitución de una sociedad offshore. Ni sé lo que es", respondió al expresidente socialista.