Anticorrupción pide retirar a Zapatero el pasaporte, incluido el diplomático, y que firme en el juzgado cada 15 días

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se retiren todos los pasaportes a José Luis Rodríguez Zapatero y que firme en el juzgado cada 15 días por riesgo de fuga. El expresidente ha declarado durante casi tres horas como investigado en el caso Plus Ultra y ha negado influencias en el rescate a la aerolínea. El PP y varias acusaciones populares también piden medidas cautelares e incluso prisión provisional para Zapatero. Zapatero ha presentado una autorización voluntaria para demostrar que no tiene bienes fuera de España y ha proclamado su inocencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que retire a José Luis Rodríguez Zapatero todos sus pasaportes, incluido el diplomático, le prohíba salir de España y le obligue a comparecer en el juzgado cada 15 días por riesgo de fuga.

La petición se ha producido tras la declaración de casi tres horas que el expresidente del Gobierno ha prestado este miércoles como investigado en el caso Plus Ultra. A la solicitud del Ministerio Público se ha sumado el PP, que coordina la casi decena de acusaciones populares personadas en la causa.

Además, el PP ha trasladado al magistrado las peticiones formuladas por otras acusaciones, entre ellas Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, que reclaman el ingreso en prisión provisional del expresidente.

Ahora será Calama quien deba resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, una resolución que se espera en las próximas horas.

Durante su declaración, Zapatero ha negado haber ejercido influencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, según fuentes jurídicas.

Zapatero ha asegurado que comió con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y con su amigo Julito Martínez, pero que lo hizo en 2024, es decir, tres años después del rescate de la aerolínea.

Sin embargo, el expresidente ha optado por no responder a las preguntas sobre las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros.

Al término de su comparecencia, Zapatero ha difundido un comunicado en el que ha reivindicado su inocencia y ha afirmado haber actuado siempre "con decencia y honradez" y ha pedido a los ciudadanos que confíen en él porque "la verdad se abrirá paso".

Asimismo, ha asegurado haber presentado ante la Audiencia Nacional una "autorización universal voluntaria" para acreditar que no dispone de sociedades, cuentas, productos financieros ni otros activos fuera de España.