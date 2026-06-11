La diputada Isaura Leal se reunió con la fiscal general "Lola Delgado" para ayudar a Vicente Fernández en 'Aznalcóllar', según la agenda de Leire Díez

El 'caso Aznalcóllar' finalizó en absolución para los 16 acusados y condena en costas a las acusaciones, tras años de proceso judicial y varias gestiones políticas.

Dolores Delgado niega rotundamente haberse reunido con Isaura Leal para tratar el 'caso Aznalcóllar' y afirma no haber tenido conocimiento del asunto.

La reunión entre Leal y Delgado, según las notas, se habría producido el 20 de noviembre de 2020, poco antes de que la Fiscalía pidiera el archivo del caso.

Leire Díez anotó en su agenda gestiones de Isaura Leal para abordar el 'caso Aznalcóllar' con la fiscal general Dolores Delgado.

Leire Díez anotó en una de sus agendas, correspondiente a los cuatro últimos meses de 2020, gestiones con la diputada de este partido Isaura Leal con el fin de que ésta abordara el 'caso Aznalcóllar' con la entonces fiscal general, Dolores Delgado, excompañera de Leal en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y exministra de Justicia.

El primer apunte lleva fecha de 17 de noviembre de 2020, cuando la 'fontanera' del PSOE escribió: "Isaura-Fiscalía". Debajo aparecen otras notas sobre el 'caso Aznalcóllar', un largo proceso judicial relativo al supuesto amaño de un concurso internacional convocado en 2014 para la adjudicación de las actividades extractivas de recursos minerales existentes en la reserva minera de esa localidad sevillana.

"Mandar a Alfonso el último comunicado de Emerita", empresa que ejerció la acusación tras no haber ganado el concurso, y "alcalde Aznalcóllar-contacto con Ismael", anotó Díez, cuyas agendas están plagadas de referencias al 'caso Aznalcóllar'.

Anotación de Leire Díez sobre Isaura Leal y Dolores Delgado.

El asunto afectaba a su amigo Vicente Fernández, que tuvo que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el 4 de octubre de 2019. Tres días antes, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla había revocado el archivo de las diligencias decretado, por segunda vez, por la juez instructora.

La Audiencia acordó reabrir la investigación y ordenó a la instructora que indagara, en particular, sobre la "excelente" relación de Fernández, como secretario general de la Consejería de Economía, y la sociedad ganadora del concurso.

La ponente de la resolución de la Audiencia sevillana, que apuntaba a un supuesto delito de tráfico de influencias, fue la magistrada Mercedes Alaya, antes instructora del 'caso de los ERE'.

Los investigadores del 'caso Leire' han detectado una operación de la 'fontanera' socialista para recabar información que utilizar para atacar a Alaya. Este fue en años posteriores el 'modus operandi' de la trama que, bajo el "rol superior" de Santos Cerdán, habría intentado neutralizar procesos judiciales que afectan al PSOE y a sus dirigentes, singularmente al entorno de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: tratar de desacreditar a los jueces, a los fiscales y a la Policía Judicial.

En aquella época de noviembre de 2020, Díez trabajaba de responsable de comunicación en Enusa (Empresa Nacional de Uranio, dependiente de la SEPI).

En diciembre de 2021 se marchó a Correos para trabajar a las órdenes de Juan Manuel Serrano, presidente de esa sociedad estatal desde julio de 2018 y antes director del gabinete de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Serrano es pareja de Isaura Leal, que tiene una estrecha relación de amistad con Leire Díez desde los tiempos en los que todos ellos (y también la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González) estaban en la Federación Española de Municipios y Provincias.

En noviembre de 2020 Dolores Delgado llevaba nueve meses como fiscal general del Estado, cargo para el que la nombró Pedro Sánchez tras cesarla como ministra de Justicia.

Después de la anotación fechada el 17 de noviembre de 2020 (martes) en su agenda, Leire Díez hizo un segundo apunte bajo el rótulo, subrayado, "Aznalcóllar".

Escribió: "Oficio fiscalía corrupción-Isaura se reúne viernes con Lola Delgado". En la línea inferior añadió "incidente de nulidad".

La reunión se habría celebrado, de acuerdo con la agenda de Díez, el viernes 20 de noviembre de 2020.

Poco más de un mes después, el 30 de diciembre de 2020, la Fiscalía pidió el sobreseimiento y archivo del 'caso Aznalcóllar' al considerar que las diligencias realizadas desde la reapertura no habían aportado "nada nuevo".

No era la primera vez que la Fiscalía instaba el archivo del caso al no apreciar delito alguno.

No obstante, en febrero de 2021 la juez de instrucción imputó formalmente a Vicente Fernández, a dos empresarios y a varios funcionarios y excargos de la Junta de Andalucía y abrió contra todos ellos la fase de juicio oral.

El amigo de Leire Díez se sentó en el banquillo el 3 de marzo de 2025 para un juicio que acabó en julio y en el que la Fiscalía no ejerció la acusación.

El 4 de diciembre de 2025, la sección tercera de la Audiencia de Sevilla absolvió a los 16 acusados de los cargos de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción.

La Sala condenó al pago de las costas procesales a las tres acusaciones “al apreciarse una connivencia” entre ellas “en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada”.

En ese momento Vicente Fernández ya llevaba seis años fuera del cargo de presidente de la SEPI y habían fracasado los intentos para recuperar esa posición, lo mismo que tampoco prosperaron las gestiones, atribuidas a Santos Cerdán, para que Díez fuera jefe de gabinete de la nueva presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda.

Isaura Leal no ha contestado a las llamadas de EL ESPAÑOL para recabar su versión.

Por su parte, Dolores Delgado ha negado "absolutamente" haberse reunido con la diputada socialista para abordar el 'caso Aznalcóllar', "del que no he tenido conocimiento ni supe lo que había" cuando era fiscal general.

Delgado sí admite conocer a Isaura Leal y asegura tener una buena relación con ella, pero "para nada hemos tenido ninguna reunión sobre ese asunto" judicial.

"Si todas las anotaciones [de Leire Díez] son como la mía, menuda birria", ha manifestado.