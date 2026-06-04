El mensaje de Leire que señala a Sánchez según la UCO: "El 'one' le dijo a Santi que hago un gran trabajo y no me venga abajo"

La protección de Pedro Sánchez fue mencionada hasta 12 veces en una reunión clave de la trama, lo que refuerza su relevancia en el operativo investigado.

El informe de la UCO menciona a varios exdirigentes socialistas y colaboradores implicados, incluyendo a Gaspar Zarrías, Juan Manuel Serrano Quintana y Javier Pérez Dolset.

Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, habrían dirigido una trama para proteger al PSOE y al Gobierno, con apoyo logístico y financiero de la formación socialista.

La UCO identifica al presidente Pedro Sánchez como el 'one' en conversaciones de Leire Díez, quien habría recibido instrucciones para priorizar causas judiciales que afectaban al PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exmilitante socialista Leire Díez se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aludía al 'one' en sus conversaciones, como cuando dijo que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del 'one'".

Una de esas referencias la hizo Leire Díez el 15 de febrero de 2025 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

Esa alusión al 'one' ya aparecía en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió la semana pasada a la UCO a la sede del PSOE para requerir información en el marco de una causa en la que investiga a una presunta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales que afectasen al partido o al Gobierno, presuntamente pagada con fondos de la formación socialista.

En un atestado que forma parte del sumario, los agentes explican que "la referencia al 'one' se considera que sólo podría aludir al presidente del Gobierno y secretario general del partido", al ser la "única persona que por su posición" podría "ordenar algo" a Santos Cerdán, exsecretario de Organización el PSOE, a quien Díez se refería como "S", "Santi" o "jefe".

En su atestado, la UCO incorpora numerosas conversaciones mantenidas por Leire Díez con otros implicados en las que muestra, según la Guardia Civil, el "papel preponderante" que ostentaría sobre el resto, aunque por debajo de Cerdán.

Ella ejercería "una labor de dirección ejecutiva" y Cerdán un "papel directivo", según la UCO, que va desglosando las gestiones que habría llevado a cabo la presunta trama con una "misión principal": "Proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente" Pedro Sánchez.

Así consta en un informe de la UCO que forma parte del sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Según los agentes, existía "un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas".

Y el fin de esas actividades "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Es decir, y según la UCO, entre 2024 y 2025 se puso a disposición de la cloaca de Leire Díez la maquinaria de Ferraz para buscar y destruir pruebas que incriminasen al PSOE y al Gobierno.

Según los agentes, la trama estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera Leire Díez.

"Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas", señala la UCO.

Además de Cerdán y Díez, la UCO también menciona a los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Juan Manuel Serrano Quintana, al empresario Javier Pérez Dolset, y al abogado de Cerdán Jacobo Teijelo y al ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver.

También cita a otros "colaboradores" como Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo.

En otro punto de ese mismo informe, se recoge que Leire Díez se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba. El comandante compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, es decir, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez

12 menciones a Sánchez

La protección de Pedro Sánchez aparece como uno de los ejes de la operación descrita por la UCO. De hecho, el nombre del presidente fue una constante en una de las reuniones clave de la trama.

Según declaró ante el juez el propio fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, Leire Díez y el empresario JavierPérez Dolset mencionaron al presidente del Gobierno hasta en 12 ocasiones durante el encuentro.

Nueve de las alusiones a Sánchez salieron de boca de Dolset y las tres restantes de la propia Díez.

Stampa relató que ambos trasladaron una supuesta "preocupación" de Sánchez por distintas causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente.