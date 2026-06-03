La nota en la agenda de Leire Díez: "Contactamos con el PSOE dos años y sólo cuando lo de Begoña alguien nos recibe"

Pano relató a la Guardia Civil que personas vinculadas al partido intentaron influir para proteger a José Luis Ábalos y Koldo García, ambos juzgados por corrupción.

El sumario del caso incluye la declaración de Carmen Pano, quien afirmó haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE y que le ofrecieron dinero para negar esta versión.

En las notas de Díez se menciona una 'Operación PSOE' para boicotear causas judiciales incómodas, supuestamente financiada con fondos del partido.

Leire Díez, colaboradora del PSOE, señaló que solo fue activada por el partido tras la apertura de la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, no fue activada por su partido hasta que, en abril de 2024, un juez comenzó a investigar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

De hecho, la propia Díez vinculó los encargos que comenzó entonces a hacerle su formación —boicotear las causas judiciales que perjudicasen al Gobierno y al PSOE— a la imputación de Gómez.

En unas notas manuscritas, la fontanera lo dejó claro: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a esta página de las agendas de Díez, que también alude a una "Operación PSOE". Ese documento está incluido en el sumario del conocido ya como caso Leire.

En la nota se menciona, a su vez, a Javier Pérez Dolset, el empresario al que también está investigando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

De hecho, una reciente resolución de este magistrado desveló que, a partir de 2024, una vez se abre el caso Begoña, Santos Cerdán, el entonces número tres del PSOE, encarga a la fontanera boicotear las causas judiciales incómodas para la formación política.

Este plan estaría financiado, según apuntó Pedraz, "con cargo a los fondos del partido".

Carmen Pano

Por otro lado, el sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso este periódico, también incluye un informe policial que recoge la declaración de Carmen Pano ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Pano es la empresaria que aseguró en sede judicial haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Ante la UCO, esta mujer señaló que le ofrecieron dinero para que negara esta versión.

Pano testificó ante los agentes que la abogada Leticia de la Hoz —letrada de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos— y un socio de su despacho les comentaron, tanto a ella como a su chófer, Álvaro Gallego, que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

De acuerdo con su relato, la empresaria les preguntó si era "gente del partido". Y De la Hoz habría dicho que sí, que "gente del PSOE". De acuerdo con este relato, la letrada habría explicado que la intención de estas personas "era salvar el culo a Ábalos y Koldo", quienes han sido recientemente juzgados por corrupción en el Tribunal Supremo.

Por su parte, De La Hoz ha negado públicamente haber participando en ningún intento de acallar a Pano.