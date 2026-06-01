El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, decide si acepta o rechaza las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la nulidad de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos.
Por otra parte, la Audiencia Nacional reanuda el juicio Kitchen, en la que está previsto que declaren el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo acerca de una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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El tribunal del juicio a David Sánchez decide sobre las nulidades planteadas por las defensas
El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, decide si acepta o rechaza las cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la nulidad de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos.
Alrededor de las 09.30 horas, el tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano, resolverá cada una de las cuestiones que el pasado jueves, día de inicio del juicio, elevaron las defensas y el Ministerio Fiscal.
Algunas de ellas tienen su peso y, por ende, su repercusión, como la vulneración del derecho a la intimidad, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos analizados, y acciones contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues los hechos de la denuncia inicial, según afirmaron las defensas, no son objeto del juicio.
El patrimonio de David Sánchez y su supuesto absentismo laboral, delitos fiscales y malversación figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación, la cual, "se sustentaba con recortes de prensa", sostienen las defensas.
Sin embargo, David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y nueve personas más, todas ellas relacionadas con esta institución provincial, se sientan en el banquillo de los acusados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tal y como recoge Efe.
Por ello, las defensas creen que el procedimiento supone "una investigación prospectiva", un criterio que no comparte ni la Fiscalía ni las acusaciones, que defienden el concepto jurídico de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.
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Villarejo declara en el juicio de la 'operación Kitchen'
La Audiencia Nacional reanuda el juicio Kitchen, que esta semana tendrá solo una jornada, la de este lunes, en la que está previsto que declaren el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el excomisario José Manuel Villarejo acerca de una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El juicio, que se alarga ya durante dos meses, encara su fase final, después de que el pasado jueves declarasen como acusados el ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que negaron haber dado orden de investigar al extesorero del PP o a su familia.
Ahora llega el turno de que declare Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016 y que enfrenta una petición de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que considera que desde la cúpula de Interior, junto a otros encausados, ideó la operación policial ilícita, que también buscaba presuntamente sustraer información que pudiera ser incriminatoria para el PP en el caso Gürtel por financiación ilegal del partido.
El que fuese responsable de la Policía, ya jubilado, defiende que Kitchen fue una operación legal que respondió al "lícito, pertinente y necesario interés policial", según recoge Efe.
También está previsto que este lunes pueda declarar Villarejo, convaleciente tras una operación y a quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por este presunto dispositivo ilícito y por ser una de las personas encargadas de gestionar al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, que habría sido captado como confidente de la trama y recompensado con fondos reservados, según la investigación.
El tribunal ha escuchado en las pasadas semanas audios de Villarejo en los que este hablaba del "cocinero", el nombre con el que se referían al chófer, o aludía a favores que había hecho en el caso Gürtel o a que podía buscarle "una avería" a 'El Asturiano', como llamaba a Rajoy, a quien también apodaba 'El Barbas'.