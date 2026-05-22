El Supremo desoye a Vox y la Comunidad de Madrid y no suspende la regularización masiva de inmigrantes

Otras entidades, como Hazte Oír y Libertad y Justicia, no han obtenido legitimación activa para recurrir la medida ante el Supremo.

Solo la Comunidad de Madrid y el partido Vox han sido reconocidos con legitimación activa para recurrir, pero sus solicitudes han sido desestimadas.

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno central.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender la regularización masiva de inmigrantes impulsada, vía decreto, por el Gobierno central.

Así lo ha dado a conocer esta tarde, mediante un comunicado, el TS, después de haber celebrado, esta misma mañana, una vista de medidas cautelares.

Varias entidades habían solicitado al Supremo que suspendiese, de forma cautelar, esta decisión del Gobierno. Así volvieron a reiterarlo hace tan sólo unas horas.

La decisión de la Sala Tercera ha sido rápida: sólo reconoce legitimación activa en este caso a dos de las entidades recurrentes —la Comunidad de Madrid y el partido Vox— y, en ambos casos, rechaza sus pretensiones.

También solicitaron la suspensión cautelar del decreto Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la entidad Libertad y Justicia.

En su caso, el Supremo no reconoce legitimación activa para recurrir a ninguna de las tres.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.