El fiscal: "Es contradictorio invocar el 'Espanya ens roba' con la ocultación de fondos y la elusión tributaria de los Pujol"

Las claves

Las claves Generado con IA El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo acusa a la familia Pujol de ocultar fondos y eludir impuestos durante décadas. Bermejo señala la contradicción entre el discurso independentista 'Espanya ens roba' y la ocultación de dinero por parte de los Pujol. Según el fiscal, los fondos ocultos en Andorra provenían de comisiones ilegales y se mantuvieron fuera del control tributario durante 20 años. El fiscal defiende que el juicio no es un ataque a Cataluña, sino la defensa de los ciudadanos frente a una organización criminal establecida por la familia Pujol.

Tras más de seis meses de sesiones, el juicio del caso Pujol toca a su fin y este martes, en la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pronunciado su informe final. Pero las palabras de Bermejo, encadenadas a lo largo de casi cuatro horas, han sido más que eso. Han sido, en sí mismas, un juicio a una época, el pujolismo.

Porque, como ha recordado, Jordi Pujol i Soley, "aunque ahora parezca un hombre frágil por su edad" —tiene casi 96 años— "no lo fue durante décadas".

Lejos de eso, su poder en la Cataluña que presidió entre 1980 y 2003 "era manifiesto, así como el de las personas de su familia y su etorno social".

De forma enérgica, Bermejo ha criticado que "quien defrauda a la Hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a una comunidad, incluida Cataluña".

En el caso Pujol se enjuician delitos de fraude fiscal y organización criminal, entre otros.

Por ello, el fiscal anticorrupción ha subrayado que "el análisis" de este procedimiento judicial "obliga a confontar el discurso público sostenido durante años, el Espanya ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento".

"Mientras se ha afirmado [por parte del nacionalismo catalán] que la falta de recursos del Estado impedía financiar adecuadamente colegios y hospitales [en Cataluña], [aquí se enjuician] conductas de ocultación de ingresos [en el extranjero] y elusión de obligaiones tributarias. Esa contradicción...", ha destacado el fiscal.

Bermejo ha insistido que este proceso judicial "no ataca a Cataluña, sino que pretende lo contrario: defender a todos aquellos ciudadanos catalanes".

"Tanto los nacidos en Cataluña, como los que acudieron de fuera y que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta, por lo menos, 2012", ha precisado.

¿Por qué esas fechas? El fiscal ha señalado que el primer ingreso en la cuenta andorrana de la familia Pujol se produjo en 1990. El último, hace 14 años.

Bermejo también ha criticado que quienes mantuvieron dinero oculto en el país vecino —según su tesis, proveniente de supuestas comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos— furon los mismos que, "durante décadas, ostentaron la máxima representación de Cataluña": los Pujol.

"Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio por falta de recursos cuando, de forma dolosa, se elude la contribución que debe generar esos mismos recursos", ha insistido el fiscal.

Anticorrupción sostiene que el dinero que los Pujol ocultaron en Andorra (115 millones de pesetas, en dólares) y que posteriormente fue regulaizado provenía del cobro de mordidas.

Bermejo ha subrayado este martes la "desproporción patrimonial" entre el sueldo de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat catalana, con siete hijos a su cargo, y los fondos que el clan ocultó en el extranjero.

"Hay una absoluta falta de correspondencia entre los ingresos lícitos acreditados y su volumen de patrimonio. Hubo una ocultación prolongada: los fondos estuvieron escondidos, con opacidad financiera, durante 20 años y en el extranjero, fuera del control tributario", ha recalcado el fiscal.

La familia, no obstante, defendió que todo ese dinero corresponde a la herencia de Florenci Pujol, padre de Jordi Pujol i Soley. Frente a eso, el fiscal ha señalado que parte del dinero era enviado a Andorra "en bolsas" e ingresado en efectivo allí. "No se ha aportado explicación coherente sobre el origen de esos fondos...", ha reprochado Bermejo.

"Este proceso no trata de perseguir a una familia por su ideología política, como se ha querido plantear. Tampoco trata de de unos errores contables o desórdenes administrativo. Es algo más grave: la existencia y comportamiento estable de una organización criminal", ha defendido el fiscal.

"La Sagrada Familia. En la cúspide, Jordi Pujol i Soley, que fue presidente de la Generalitat. [La fallecida] Marta Ferrusola era la madre superiora, que repartía dinero en las distintas cuentas", ha descrito.

"El segundo nivel: el gestor de los fondos en estructoras offshore, el centro operativo del sistema, el coordinador con los bancos de Andorra. ¿Quién? Jordi Pujol Ferrusola. Con él, todo se mueve. Sin él, nada funciona. Diseñó movimientos entre hermano y la creación de fundaciones fiduciarias", ha detallado Bermejo, que solicita 29 años de prisión para el primogénito del clan.

"El resto de hermanos desempeñan un papel activo: abren y cierran cuentas juntos, creaban y cancelaban fundaciones juntos... Su sincronía fue perfecta", ha proseguido.

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