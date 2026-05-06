Recta final del juicio a Ábalos: el fiscal Luzón añade más datos incriminatorios contra el exministro y Koldo García

Koldo García presionó para la contratación de Claudia Montes en Logirail y daba cuenta de estas gestiones directamente a Ábalos, según el escrito definitivo del fiscal.

El fiscal detalla que Ábalos recibió beneficios personales, como estancias en chalés y el pago del alquiler de la vivienda de su examante, gracias a empresarios vinculados a la trama.

Se apunta que Ábalos y los otros acusados formaron una organización criminal para lucrarse ilícitamente, con Aldama reconociendo su implicación y colaborando con la acusación.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha añadido nuevos datos incriminatorios contra José Luis Ábalos y su asistente Koldo García en la recta final del juicio.

El juicio contra quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, José Luis Ábalos, está a punto de concluir. El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y los seis magistrados encargados de dictar sentencia escucharán a partir de esta mañana los informes finales de acusaciones y defensas. Ábalos y los otros dos acusados _su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama_ tendrán después el derecho de decir la última palabra.

Las acusaciones llegan a este momento con confianza en que su tesis de que los tres acusados constituyeron una organización criminal para lucrarse de forma ilícita ha quedado probada. Las defensas de Ábalos y García lo niegan, mientras que Aldama acepta el relato acusatorio, a cuya construcción ha contribuido, y aspira a que se le aplique la circunstancia atenuante de confesión de forma muy cualificada para eludir el reingreso en prisión o, al menos, estar en ella el menor tiempo posible.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha atenuado su petición de penas. Más aún, en el relato de hechos que hace en su escrito de acusación definitivo incorpora datos incriminatorios que empeoran la situación del exministro y su asistente.

Son hechos complementarios de los que ya figuraban inicialmente en la acusación del Ministerio Público relativos a cuatro de las conductas objeto de acusación.

En primer lugar, Luzón deja claro que la renta del piso de lujo que ocupó la examante de Ábalos, Jésica Rodríguez, entre marzo de 2019 y marzo de 2022 corrió íntegramente a cargo de un empresario amigo de Aldama y de éste mismo.

En el escrito de acusación provisional se indicaba que, una vez que, por orden de Aldama, Luis Alberto Escolano dejó de atender los pagos, dos meses de arrendamiento por importe de 6.000 euros fueron satisfechos por Koldo García. Ahora el fiscal añade que "estas cantidades le fueron reintegradas después en metálico por Víctor de Aldama".

La nota de Air Europa

Luzón también ha completado los hechos relacionados con la difusión a varios medios de una nota del Ministerio de Transportes favorable al rescate de Air Europa.

En contra de lo que intentan hacer ver las acusaciones y el propio exconsejero delegado de la aerolínea, Javier Hidalgo, sobre la intrascendencia de esa nota, el fiscal insiste en que fue relevante para tranquilizar a los acreedores de la compañía, alcanzó una gran difusión, Ábalos se implicó personalmente y recibió como recompensa una estancia vacacional en un chalé de Marbella.

Ahora Ábalos "autorizó" _no solo "promovió", como se indicaba en el escrito de acusación provisional_ la nota de prensa, cuyo contenido es reproducido: Transportes remarcaba que Air Europa era una compañía "estratégica" y afirmaba que "esta condición le permitiría ser ayudada por el Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado por el Gobierno".

El fiscal reproduce los titulares de numerosos medios coincidentes en que "el Gobierno ultima el rescate de Air Europa", algunos de ellos citando que Ábalos "lidera personalmente las conversaciones".

El entonces ministro de Transportes no solo envió esa nota. previamente a ser difundida, a Koldo García para que se la enviara a Aldama y éste a Hidalgo. El fiscal añade que justo una de las noticias que enfatizaba las gestiones de Ábalos a favor del rescate se hizo llegar a Hidalgo por el mismo circuito (Ábalos-Koldo-Aldama) el 10 de agosto de 2019.

Ese mismo día, solo unas horas después, "tras unas llamadas entre el asesor del ministro, Aldama e Hidalgo, Koldo García envió un 'whatsapp' a José Luis Ábalos informándole de que 'Buenas te comento esto sale gratis por las molestias generadas', junto con unas fotografías del chalet de Marbella", remarca el fiscal en su escrito definitivo.

En este mismo apartado queda claro que Luzón no se creyó el testimonio de Hidalgo y sostiene que "Aldama, agradecido a José Luis Ábalos por su valiosa intervención, gestionó con Francisco Javier Hidalgo el pago de la estancia en el chalet". Esta referencia al directivo de Air Europa no figuraba antes.

El representante del Ministerio Público también ha añadido hechos que considera que han quedado probados en lo relativo al disfrute de otro chalé por Ábalos a cargo del empresario de hidrocarburos Claudio Rivas. Esta vez para recompensar las gestiones de la trama en orden a conseguir para Villafuel una licencia de operadora.

El escrito acusatorio apuntala la relación directa entre el chalé de Cádiz y esas gestiones al señalar que "cuando el 9 de diciembre de 2021 se denegó la condición de operador a Villafuel, Claudio Rivas ordenó el desahucio de Ábalos de la vivienda".

El 'enchufe' de Claudia

También se han hecho precisiones en lo relativo a la contratación de Claudia Montes en Logirail.

El fiscal remarca que Koldo García "remitió el currículum de Montes al entonces presidente de Renfe Isaías Táboas Suárez con expresa indicación de su lugar de trabajo (Gijón) y poco después fue contratada".

Afirma, asimismo, que esa contratación fue lograda por Koldo "presionando a altos dirigentes de Logirail y Renfe". Acoge, así, lo que declaró el 9 de abril en el juicio el jefe de Montes, Enrique Martínez.

De todas las gestiones favorables a Claudia Koldo "daba puntual cuenta al ministro", concluye Luzón.