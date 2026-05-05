Begoña Gómez declara a la Fiscalía europea que no intervino para que Barrabés lograse contratos públicos

Las claves

Las claves Generado con IA Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha declarado ante la Fiscalía Europea que no intervino para que Juan Carlos Barrabés obtuviera contratos públicos. Juan Carlos Barrabés recibió más de 10 millones de euros en dos adjudicaciones concedidas por Red.es, entidad del Ministerio de Hacienda. En los procesos de licitación, Barrabés presentó cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez como manifestaciones de interés. La investigación está a cargo de la Fiscalía Europea porque los fondos adjudicados provienen de la Unión Europea.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha declarado este martes ante la Fiscalía Europea. Y ha asegurado que no intervino para que Juan Carlos Barrabés obtuviese contratos públicos.

Este empresario recibió más de 10 millones de euros a través de dos adjudicaciones concedidas por la entidad Red.es, dependiente del Ministerio de Hacienda. En cada uno de esos procesos de licitación, Barrabés aportó una manifestación de interés (una suerte de carta de recomendación que avala un proyecto concreto) firmada por la propia Gómez.

Este extremo aparecía en la denuncia que dio origen al llamado caso Begoña. No obstante, la investigación de este hecho fue asumido por la Fiscalía Europea, dado que afecta a fondos de la UE.

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