El CGPJ abre diligencias al juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres que denuncian parten con "ventajas"

David Mamen Benchimol, durante el acto en el que intervino en el Colegio de Abogados de Madrid.

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Las claves Generado con IA El CGPJ ha abierto diligencias informativas contra el juez David Mamán Benchimol por sus declaraciones sobre mujeres que denuncian violencia de género. Mamán, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, afirmó que las denunciantes parten con "ventajas" y criticó la postura sobre la custodia compartida. Las palabras del magistrado han sido censuradas por el Ministerio de Igualdad, asociaciones feministas y sindicatos, que han solicitado al CGPJ que lo sancione. El abogado de la denunciante discrepa de las valoraciones del juez y advierte que pedirá su recusación si detecta conductas arbitrarias por sesgo machista durante la instrucción.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este lunes una diligencia informativa "para estudiar las quejas recibidas" contra el juez David Mamán Benchimol.

Este magistrado es el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Es, por tanto, el que investiga a José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, por la supuesta agresión sexual contra una subordinada.

En un acto formativo celebrado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el juez manifestó que las mujeres que denuncian parten con "ventajas". También señaló que son "enemigas acérrimas de la guarda y custodia compartida".

"[A una mujer que denuncia], se le da asistencia jurídica gratuita, aunque tenga un millón de euros en la cuenta. Se le da abogado de oficio según entra. (...). ¿Qué pierde?", se preguntó el juez en un acto sobre violencia de género celebrado en el salón de actos de la sede del ICAM el pasado febrero.

"[Las mujeres] se piensan que, con la guardia y custodia compartida, [el padre] no le va a pagar la pensión y tal", comentó el magistrado.

"Sólo ella se considera la buena madre y desconfía permanentemente del otro padre. Desconfía porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", ejemplificó Mamán durante su intervención.

Sus palabras causaron revuelo. Desde el Ministerio de Igualdad a asociaciones feministas y sindicatos como UGT las censuraron. Y solicitaron al CGPJ que sancionase al magistrado.

Por el momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, el magistrado Ricardo Conde, tan sólo ha abierto diligencias, que es el primer paso para ello, si es que la sanción llega a producirse.

Por el momento, el Consejo General del Poder Judicial estudiará las quejas recibidas, antes de determinar si las palabras de David Mamán son merecedoras de la apertura de un expediente y, de ser así, determinar después si deben ser sancionadas.

Por su parte, el abogado de la mujer que denunció al exDAO, el letrado Jorge Piedrafita, señaló que discrepa "profundamente" de las valoraciones del magistrado, que consideró "desafortunadas".

Pese a considerarlas amparadas por la libertad de expresión, Pedrafita advirtió que, "si en el transcurso de la instrucción se oberva cualquier conducta arbitraria por sesgo machista", sí solicitará la recusación del mismo para la "protección" de su clienta, una agente que asegura que el ex número dos de la Policía Nacional la violó .