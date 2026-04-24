El juez pide un examen pericial de Mouliaá tras darle plantón otra vez y un testigo niega que Errejón le coaccionara

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla.

Las claves

Las claves Generado con IA El juez ha ordenado un examen pericial de la salud de Elisa Mouliaá, quien no acudió por segunda vez a declarar. Un testigo clave, que declaró por videoconferencia desde Australia, ha negado que Íñigo Errejón le coaccionara para testificar a su favor. La defensa de Mouliaá argumenta que la actriz sufre ansiedad tras denunciar a Errejón y que no es lo mismo declarar en el juzgado que participar en televisión. Errejón, querellante en el proceso, se ha ratificado en su denuncia por calumnias contra Mouliaá y niega haber presionado al testigo.

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado que un perito forense analice el estado de salud de Elisa Mouliaá, la actriz que acusa al exdiputado Íñigo Errejón de haberla agredido sexualmente.

Ambos, el expolítico y la intérprete, estaban citados este viernes a declarar en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Zamarriego les emplazó después de que Errejón presentase una querella por calumnias contra la actriz una vez que ésta le acusó de haber coaccionado a uno de los testigos que declaró en la causa judicial abierta por la supuesta violación.

No obstante, por segunda vez, Mouliáa ha dado plantón al magistrado. Como ya hizo en una primera ocasión, no ha acudido al Juzgado, por lo que el juez ha encargado un peritaje de su estado de salud.

El mencionado testigo sí ha declarado, por videoconferencia desde Australia, y ha negado que Errejón le coaccionase para declarar a su favor acerca de lo ocurrido en aquella noche de 2021 en la que Mouliaá sitúa la supuesta agresión sexual.

De hecho, se trata del inquilino del piso donde se celebró una fiesta a la que Mouliáa acudió acompañada de Errejón. Ahora bien, ha negado haber sufrido cualquier presión por parte del exdiputado y exportavoz de Sumar. Y ha recordado que, en el procedimiento judicial que investigó la supuesta agresión sexual, ya manifestó que no vio "nada raro" aquella noche.

La nueva abogada de Mouliáa ha comunicado al juez el estado de "ansiedad" que, según asegura, sufre su clienta después de haber denunciado a Errejón por agresión sexual.

De hecho, le letrada ha precisado que "no es lo mismo" declarar ante un juez que participar en programas de televisión, de los que, desde que acusase al expolítico de haberla agredido, la actriz es asidua.

Asimismo, ha subrayado que su estado de salud podría haber empeorado de haber acudido este viernes al Juzgado, mismo día en el que estaba citado el político. Ahora bien, el magistrado ha subrayado que, en este procedimiento judicial, Errejón es el querellante y Mouliaá, la querellada.

La nueva letrada de la intérprete —tras la ruptura de ésta con Alfredo Arrién— presentó hace unos días un escrito en el que solicitaba el archivo de la causa judicial iniciada con la querella presentada por el expolítico. Zamarriego rechazó esta petición y mantuvo la citación de ambos.

Fuentes jurídicas relatan que la defensa de la actriz ha recurrido dicha decisión del magistrado.

Así las cosas, este viernes tan sólo ha acudido al Juzgado el exportavoz de Sumar, quien se ha ratificado en su querella y ha negado haber coaccionado al testigo del procedimiento judicial en el que él figura como investigado.

Esta persona, junto a su pareja, fue quien convocó en su domicilio la fiesta a la que Mouliaá acudió en compañía de Errejón. De hecho, la denuncia original de la intérprete sitúa en aquel piso uno de los episodios de la supuesta agresión sexual: que el exdiputado la habría encerrado en una habitación de la casa.

Errejón presentó la querella por "calumnias con publicidad" contra la intérprete y presentadora tan sólo tres días después de que, en el procedimiento sobre la supuesta agresión sexual, el juez Adolfo Carretero propusiera que el expolítico sea juzgado por agresión sexual.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.