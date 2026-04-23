La treta del Gobierno vasco para sacar a 'Anboto' de prisión: una carta de perdón de hace 2 meses y un voluntariado en Cáritas

El magistrado critica la aplicación automática del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permitió la salida de prisión sin previo aval judicial.

El juez considera que las actividades de voluntariado y el cuidado de su madre no guardan relación con la reparación de los delitos cometidos por Iparraguirre.

La semilibertad se concedió tras una carta de arrepentimiento firmada en enero y un plan de voluntariado en Cáritas, propuesto por el Gobierno vasco.

El juez José Luis Castro ha revocado la semilibertad de Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', exjefa de ETA, y la ha devuelto a prisión.

La semilibertad de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, apenas ha durado un mes.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha tumbado la treta del Gobierno vasco para que la etarra saliese de la cárcel durante el día, a las siete de la mañana, y sólo regresase a las diez de la noche, a dormir. Lejos de eso, el magistrado ha devuelto a esta terrorista a prisión.

Iparraguirre comunicó al centro penitenciario de Álava que pretendía realizar labores de voluntaria en una sede de Cáritas. En concreto, en el municipio de Oñati, a 70 kilómetros de San Sebastián y 60 de Bilbao.

Según lo previsto, iba a dedicarse a cuidar de la huerta y de los jardines parroquiales, así como brindar "atención a personas con riesgo de exclusión social".

Ese voluntariado, así como su intención de matricularse en la Universidad de Mondragón, fueron tenidos en cuenta por la Junta de Tratamiento de la cárcel en la que la que Anboto estaba interna para concederle la semilibertad, que decretó el Gobierno vasco.

Gracias a eso, con ese "plan tratamental" bajo el brazo, la etarra salió de prisión a finales del pasado marzo, sólo dos meses después de, precisamente, haber firmado, entre rejas, una carta en la que se arrepentía de sus crímenes.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso íntegro a la resolución judicial que frustra los planes de Anboto fuera de prisión y la devuelve a la cárcel. El documento también recoge los pilares en los que se apoyó la decisión del Ejecutivo autonómico, como el mencionado voluntariado en Cáritas, un detalle hasta ahora desconocido.

Encabezamiento de la carta de arrepentimiento de 'Anboto'.

El juez Castro advierte de que la carta de arrepentimiento está fechada el 26 de enero de 2026. "Esto es, inmediatamente anterior [a la concesión de la semilibertad]", subraya el magistrado. Por otro lado, como alerta la resolución, las labores que pretendía hacer en la ONG católica no tienen nada que ver con la reparación de los delitos por los que fue condenada.

A finales del pasado marzo, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco —en manos de la consejera del PSOE María Jesús San José— concedió a Soledad Iparraguirre la semilibertad, que permitía a la etarra salir de la cárcel durante el día y sólo regresar para dormir.

El Ejecutivo autonómico, que gestiona sus propias cárceles desde el año 2021, no lo hizo mediante la progresión de la interna del segundo al tercer grado penitenciario, sino a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (RP), que permite la flexibilización del cumplimiento de las penas.

Esta polémica vía, cuestionada por las víctimas del terrorismo, que la consideran "un tercer grado encubierto", se ejecuta automáticamente. Una vez el preso ya está en la calle, es cuando la Fiscalía y el juez se pronuncian. Y no antes.

Los motivos de la resolución

En su resolución, el juez Castro repasa las razones por las que se concedió la semilibertad a Iparraguirre. Y menciona el voluntariado en la sede de Cáritas-Oñati, el curso en la Universidad de Mondragón y otro tercer motivo: el estado de salud de la anciana madre de Anboto.

No obstante, el juez devuelve a Iparraguirre a prisión. Recuerda el juez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "exige que la realización de voluntariado guarde relación con la tipología delictiva" por la que fue condenado un preso. En este caso, la asociación católica comunicó que Soledad Iparraguirre iba a cuidar de un jardín y un huerto y a brindar atención a personas en exclusión social.

Pero Anboto fue condenada a siglos de cárcel por diez asesinatos, tenencia de explosivos y de armas, atentados varios, estragos, incendios y delitos contra la Corona. Intentó matar al rey Juan Carlos I.

Además, como advierte Castro, las actividades previstas para Cáritas se "solapan" con el cuidado que Anboto pretendía dar a su madre, cuyo "acompañamiento", dice el juez, no "tiene efectos" en la reinserción de la exjefa de ETA.

El Ministerio Fiscal, que ya se pronunció en contra de la semilibertad de la terrorista, subrayó semanas atrás que "el cuidado de un familiar no permite una estructura programática formal, ni un itinerario evaluable o supervisado en clave tratamental".

Finalmente, Anboto pretendía matricularse en la Universidad de Mondragón. Pero el juez, en sintonía con el fiscal Carlos García Berro, advierte que, a escasas semanas del verano, "nos hallamos" casi a final de curso. "El programa se encuentra prácticamente finalizado, lo que impide apreciar la continuidad real del proceso formativo, la necesidad estructural de salidas regulares o un impacto tratamental relevante que justifique una ruptura sostenida del régimen ordinario", señala Castro.

De hecho, como recuerda el magistrado, la Universidad de Mondragón ofrece cursos a distancia, a los que se puede asistir online. Y existe la modalidad no presencial. Por todo ello, el juez frustra los planes de Anboto fuera de prisión y la devuelve a la cárcel.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Audiencia Nacional sí reconoce que Iparraguirre firmó una carta, estando entre rejas, en la que se arrepiente de sus crímenes. Ahora bien, el juez destaca que la misiva está fechada en enero.

En la carta, de sólo dos folios, puede leerse: "Asumo la fatal responsabilidad de los hechos por los que he sido condenada".

"En cuanto a las consecuencias que mis actos ocasionaron, quiero manifestar que reconozco el dolor causado y tengo fatal consciencia de ello", añade. También apuesta por "el diálogo" como vía para "la resolución de conflictos" y para "sanar heridas".

"En este escrito, quiero manifestar mi pesar, especialmente, a las personas que sufrieron directamente las consecuencias", finaliza, antes de incluir una lista de varias víctimas de sus crímenes.

En su resolución, además de devolver a Iparraguirre a prisión, Castro también criticó que la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario sea automática y los presos queden en libertad nada más se conceda, una modalidad que insta a los políticos a modificar.

En esta ocasión, como advierte el juez, al darle la semilibertad, "a la interna se le crean falsas expectativas" y a las víctimas, "un desasosiego innecesario". "Incluso", reprocha, "a la propia ciudadanía, a la que le resultara extraño estas decisiones de excarcelación [y posterior] encarcelación".