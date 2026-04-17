Manos Limpias se desmarca del resto de acusaciones populares y pide más de 10 años de prisión para Begoña Gómez

Según el escrito, Gómez habría usado su posición para crear una cátedra en la UCM, beneficiarse profesionalmente y apoyar licitaciones públicas vinculadas a empresas relacionadas.

Manos Limpias también pide dos años y tres meses de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés, pero no acusa a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa.

La asociación se desmarca del resto de acusaciones populares y solo atribuye a Gómez estos dos delitos, dejando fuera otros investigados por el juez.

Manos Limpias solicita 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por delitos de malversación y tráfico de influencias.

La asociación Manos Limpias, que presentó la denuncia que dio origen al caso Begoña, solicita 10 años y tres meses de cárcel para Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Así figura en un escrito presentado este viernes por la organización, que avanza EL ESPAÑOL.

Manos Limpias, que se define como un sindicato de funcionarios, lo firma a su propio nombre, pese a que, en esta causa judicial, todas las acusaciones populares están agrupadas bajo la dirección letrada de una de ellas, Hazte Oír.

No obstante, como ha venido informando EL ESPAÑOL, Manos Limpias ha solicitado desgajarse de este bloque. Por el momento, sin éxito. Aun así, este mismo viernes ha presentado, por su cuenta, su propio escrito de acusación contra Gómez, que firman los abogados Víctor Soriano e Inmaculada Yáñez.

La asociación solicita una pena de ocho años de cárcel para la esposa de Sánchez por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Por otro lado, pide una pena de dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, además de sendas multas e inhabilitación.

Begoña Gómez llegó a estar investigada por cinco supuestos delitos. No obstante, el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, propuso que sólo fuese juzgada, ante un jurado popular, por cuatro: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

Manos Limpias considera que tan sólo existen indicios para acusar a la mujer del presidente del Gobierno por dos de ellos, los ya mencionados.

No es ésta la única discrepancia notable que mantiene con el resto de acusaciones populares. Los letrados Soriano y Yáñez tan sólo acusan a dos de los tres investigados en este procedimiento. Únicamente solicitan que sean condenados la esposa de Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Para este último, piden dos años y tres meses de cárcel.

No formulan, por tanto, acusación contra Cristina Álvarez, la principa asistente de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Durante la instrucción del caso Begoña, Peinado investigó si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez, quien, pese a cobrar un sueldo público, realizó gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.

El escrito de acusación

En su escrito de acusación, de siete folios, Manos Limpias relata que Gómez aprovechó "su condición de cónyuge de tan alta autoridad del Estado" para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, crease una cátedra y le permitiera co-dirigirla.

"Se hizo con rapidez", destaca el documento, que subraya que se trata de la única cátedra de toda la UCM encabezada por alguien sin titulación superior.

"Dicha cátedra tuvo por actividad el desarrollo de un software informático", relata Manos Limpias. En él colaboraron, de forma altruista, grandes compañías tecnológicas.

A renglón seguido, el sindicato recuerda que Gómez, paralelamente, "suscribió dos cartas de recomendación a favor de la empresa de Juan Carlos Barrabés, coincidiendo con las reuniones con éste en la Moncloa". En esos encuentros, este acusado cooperó con la esposa de Sánchez en asuntos vinculados a la cátedra, en cuyo máster adscrito acabó siendo profesor.

Posteriormente, estas dos cartas fueron aportadas por el empresario a sendos procesos de licitación pública. En concreto, a adjudicaciones de la entidad Red.es.

"Begoña Gómez se lucró personalmente de la creación de la cátedra y le sirvió como medio de desarrollo profesional", concluye Manos Limpias.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en el Congreso.

"Asimismo, constituyó una sociedad mercantil para la explotación del software informático que se había desarrollado a través de la cátedra universitaria y registró una marca y un dominio de Internet", añade.

En efecto, a través de una web de su propiedad, Gómez ofrecía —gratuitamente, eso sí— los servicios de una herramienta digital, similar a la desarrollada para la cátedra, destinada a analizar, en base a parámetros de sostenibilidad, la labor de las pymes (pequeñas y medianas empresas).

De hecho, este sistema informático ofrecía la emisión de informes con dichos resultados. Y tales documentos, como subrayó el juez Peinado en una de sus últimas resoluciones de este caso, podrían beneficiar a esas pymes en la obtención de financiación pública y privada.

"Se valió de Álvarez"

Por otro lado, el escrito de acusación de Manos Limpias relata que, "para el desarrollo de la actividad de la cátedra, Gómez se valió del tiempo de trabajo Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual de la Presidencia del Gobierno".

Aunque esta acusación no pide ninguna pena para la asesora, sí narra que habría "prestado asistencia" y que "desempeñó funciones auxiliares" para el proyecto académico, empleando, incluso, "los medios de que disponía en su condición de personal eventual de la Administración".

"Los hechos anteriores", finalizan los letrados Soriano y Yáñez, "merecen la calificación jurídica de delito de tráfico de influencias y de delito de malversación de caudales públicos". Únicamente, no obstante, para Begoña Gómez y para Barrabés.

Álvarez, en efecto, llegó a mandar correos desde la cuenta institucional que tiene a su nombre como directora de Programas de la Presidencia del Gobierno. Ésa es la denominación de su puesto.

EL ESPAÑOL desveló uno de los e-mails enviados por Cristina Álvarez a una empresa. El 8 de febrero de 2024, la asesora se dirigió a la empresa Reale Seguros para instar a la compañía a seguir financiando la cátedra.

Como consta en aquel correo, la asistente de Gómez lo hizo en nombre de ésta. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior", escribió a una directiva de Reale.