Jueces de instrucción de Madrid vuelven a salir en apoyo a Peinado: "La ley es igual para todos, sin privilegios"

No es la primera vez que estos jueces respaldan a Peinado, ya que en junio de 2024 también lo defendieron ante ataques profesionales y personales.

Defienden la independencia judicial y subrayan que la ley es igual para todos, sin privilegios, reiterando su compromiso con el servicio público.

Los jueces rechazan las descalificaciones y ataques personales contra Peinado, señalando que provienen incluso de miembros del Ejecutivo y del ministro Félix Bolaños.

Los jueces de instrucción de Madrid han expresado su apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Los jueces de instrucción de Madrid han vuelto a salir en defensa de su compañero Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro presuntos delitos de corrupción,

En un comunicado difundido esta mañana, los integrantes de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid dan cuenta de que se han reunido en junta y han acordado "mostrar nuestro apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días".

Los jueces se refieren al "cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta", en alusión al caso de la esposa de Pedro Sánchez.

Además, los jueces expresan su "rechazo" a "las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes por quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

Estos ataques se han recrudecido después de que el pasado día 13 Peinado decidiera dar por concluidas las diligencias y propusiera que un Jurado juzgue a Begoña Gómez por malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Según Peinado, Gómez habría utilizado su condición de cónyuge del presidente del Gobierno y recursos de los que dispone en el palacio de la Moncloa en beneficio de sus actividades profesionales particulares.

"La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos", finalizan.

No es la primera vez que los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa de Peinado. En junio de 2024, dos meses después de iniciar su investigación sobre Begoña Gómez, la junta de jueces se expresó en términos muy parecidos a los de hoy frente a los "ataques profesionales, personales y familiares" que ya entonces recibía Peinado.