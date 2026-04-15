Cosidó, exdirector de la Policía y exsenador del PP, niega que conociese u ordenase el espionaje ilegal a Bárcenas

El exdirector declaró que su conocimiento sobre la Operación Kitchen provino únicamente de noticias de prensa tras la apertura de la investigación judicial.

Cosidó afirmó no tener una relación de confianza con el excomisario Villarejo y desvinculó su gestión de los fondos reservados utilizados en el supuesto espionaje.

Declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen, asegurando que sólo sabía de investigaciones oficiales de la UDEF sobre Bárcenas en el marco del caso Gürtel.

Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía y exsenador del PP, niega haber conocido u ordenado el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

Ignacio Cosidó, exsenador del PP y exdirector general de la Policía Nacional, ha negado conocer, durante su etapa como máximo responsable del Cuerpo, ningún espionaje ilegal contra Luis Bárcenas.

Cosidó ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto dispositivo parapolicial destinado a vigilar al extesorero del Partido Popular y robarle documentación sensible que pudiera resultar perjudicial para el PP.

Obligado a decir la verdad, Cosidó ha señalado que tan sólo conocía que, desde 2013, la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional) realizaba pesquisas sobre Bárcenas, actuando como Policía Judicial en el marco del caso Gürtel, en el que el excontable del PP estaba siendo investigado por orden de la Audiencia Nacional.

Asimismo, Cosidó ha explicado que no tenía "una especial relación de confianza" con uno de los principales acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

Tan sólo ha reconocido un "saludo protocolario" con él en la ceremonia en la que Cosidó fue nombrado director general de la Policía. "Pero ni él [Villarejo] me da ninguna información ni yo a él ninguna instrucción", ha señalado el testigo.

Además de por el Ministerio Fiscal, Cosidó ha sido interrogado por la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular en esta causa.

—¿Oyó usted sobre operaciones con confidentes policiales que se denominansen Kitchen, cocina o cocinero?

Según consta en el sumario de esta causa, Villarejo habría captado como confidente policial a Sergio Ríos, el entonces chófer de Bárcenas, también acusado en este juicio y al que puso el apodo de El cocinero (Kitchen significa cocina en inglés).

—No tengo constancia de haberlo oído. Recuerdo perfectamente Gürtel— ha respondido Cosidó.

La letrada del PSOE, Gloria de Pascual, ha preguntado al exdirector general de la Policía por qué aparece anotado en las agendas de Villarejo. En concreto, en las fechadas en 2013.

"Villarejo apunta que usted considera que la señora Cospedal está politizando la Policía...", ha recordado la letrada del Partido Socialista, en alusión a la exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El PSOE ha tratado —hasta, incluso, la primera sesión de este juicio— que esta exdirigente se sentase en el banquillo de los acusados del juicio a la Operación Kitchen.

Teresa Palacios, la presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha reprendido a De Pascual por su pregunta: "A la señora Cospedal no se la está enjuiciando...".

No obstante, Cosidó ha respondido que su principal intención al frente de la Policía Nacional fue revestirla de "la máxima profesionalidad".

Asimismo, se ha desvinculado de la gestión de los fondos reservados, de los que provendrían los 2.000 euros mensuales que Ríos cobró durante dos años por suministrar información a la red parapolicial.

"Tampoco podría decirle un solo confidente que tuviera la Policía. Si hay una materia especialmente reservada es ésa...", ha indicado también Cosidó, quien ha admitido que, en 2015, cuando EL ESPAÑOL desvela la Operación Kitchen, descartó abrir una investigación interna en el Cuerpo.

"Yo no abría investigaciones exclusivamente sobre informaciones periodísticas", ha admitido el testigo.

Cosidó y Villarejo

Parte de su interrogatorio ha versado sobre su relación con Villarejo. El testigo ha admitido que, tras aparecer en prensa información sobre las actividades privadas del entonces comisario, ordenó a la DAO (Dirección Adjunta Operativa) la elaboración de un informe sobre las mismas.

Finalmente, no se abrió un expediente contra Villarejo.

Cosidó también ha reconocido que el excomisario "puso querellas o denuncias" contra él, pero que no fueron admitidas.

Gorka Vellé, abogado de Podemos —partido que también ejerce la acusación popular— ha preguntado a Cosidó sobre las funciones de la DAO. Quien fuese jefe de la misma, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, está acusado en este juicio.

Una testigo declaró este martes que miembros de la CGI (Comisaría General de Información) realizaron vigilancia sobre la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Cosidó, por su parte, ha señalado que desconocía "que hubiera implicadas otras unidades de la Policía Nacional" en la realización de pesquisas sobre el extesorero. "Sólo sabía de la UDEF", ha indicado el exsenador.

Ahora bien, a preguntas de Vellé, Cosidó ha admitido que, entre las labores de la Dirección Adjunta Operativa, estaba la de "impulsar o dar apoyo" a otras unidades.

El abogado de Podemos también le ha preguntado si "despachaba a menudo" con Pino. Cosidó ha señalado que tan sólo se le comunicaban las operaciones más relevantes o que iban a ser comunicadas a la opinión pública.

En todo caso, ha subrayado que "el conocimiento" que tuvo de la Operación Kitchen se limitó a las noticias de prensa que leyó una vez la Audiencia Nacional comenzó a investigar el supuesto espionaje ilegal a Bárcenas.

Vellé ha tratado de preguntar a Cosidó si, como miembro del PP, le constaba "inquietud" en el partido acerca de Luis Bárcenas. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido al abogado formularla.

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