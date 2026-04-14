Un excargo de Transportes liga a Ábalos y Koldo con el pago a Soluciones de Gestión: pasó de 12 a 24 millones en 38 minutos

El exdirector de Adif explicó que la urgencia del suministro y la falta de proveedores justificaron adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión pese a ofrecer precios superiores a los de la competencia.

Testigos afirmaron que la decisión de duplicar la compra de mascarillas fue tomada por el ministro Ábalos, aunque no se detectaron presiones directas ni contraprestaciones.

Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, fue adjudicataria de dos contratos millonarios para el suministro de mascarillas durante la pandemia.

Un exsubsecretario de Transportes relaciona a Ábalos y Koldo García con el aumento de un contrato de mascarillas de 12 a 24 millones en solo 38 minutos.

Los contratos de mascarillas adjudicados en Transportes, origen del proceso que sienta en el banquillo al exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, ha centrado la quinta sesión del juicio. En esas adjudicaciones están en juego delitos de cohecho y uso de información privilegiada que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, atribuye a los acusados: Ábalos; su lugarteniente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Los tres se han estado levantando hoy de sus asientos para hablar con sus defensores más que en ninguna de las jornadas anteriores. Las prebendas y favores a amantes y amigas han quedado atrás y ahora se dilucida si hubo corrupción desde las entrañas del Ministerio, favoreciendo a una determinada empresa apadrinada por Aldama -Soluciones de Gestión- a cambio de sobornos.

Soluciones de Gestión, parte del grupo Cueto, resultó adjudicataria de dos contratos millonarios. El primero fue adjudicado por Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, el 21 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia de la Covid-19.

La adjudicación se hizo a las 24 horas de publicarse en el BOE la Orden que reguló la adquisición de las mascarillas por el procedimiento de urgencia..

La Orden inicial preparada por el entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, fue firmada por Ábalos a las 19:55 horas del 20 de marzo de 2020. Sin embargo, a las 20:33 minutos hubo una corrección y el ministro firmó una segunda Orden, la definitiva.

El cambio no era menor: se pasaba de adquirir 4 millones de mascarillas a 8 millones. De este modo, Soluciones de Gestión cobró 24 millones de euros en vez de la mitad.

Declaración de Jesús Manuel Gómez en el juicio contra Ábalos a 14 de abril de 2025. Cristina Muñiz

"El día 20 hacia las 14 horas Koldo vino a mi despacho con la oferta de Soluciones de Gestión", ha dicho Jesús Manuel Gómez. Koldo era, formalmente, uno de los cinco asesores del ministro, sin funciones ejecutivas ni competencias en materia de contratación.

"¿Tuvo conocimiento de alguna otra oferta?", le ha preguntado el fiscal Alejandro Luzón. "No, el ministro no me encomendó encontrar ofertas. Posteriormente, al publicarse la orden en el BOE, me llegaron ofertas pero no hice nada porque el contrato ya estaba adjudicado", ha señalado Gómez.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción también se ha interesado por saber cómo se pasó de adquirir 4 millones de mascarillas al doble. "Koldo me indicó que la decisión final fue de 8 millones", ha señalado el exsubsecretario.

- ¿Koldo le dijo que Soluciones de Gestión suministraba 8 millones o nada?

- Sí

- ¿Cuando Koldo le comunica eso entendió que le transmitía la voluntad del ministro?

- Sí, era decisión del ministro.

Gómez ha señalado que no recibió "ninguna presión" de García en la tramitación de esos contratos de emergencia y no conoce que se percibieran contraprestaciones por adjudicar a Soluciones de Gestión.

De hecho, ha minimizado el hecho, sí resaltado por las acusaciones, de que Soluciones de Gestión conociera los términos de las órdenes ministeriales con anterioridad a su publicación en el BOE. "En los procedimientos de emergencia se puede contratar libremente el objeto y hablar antes con las empresas", ha asegurado.

El segundo contrato

Tras Gómez ha comparecido Michaux Miranda, exdirector general de gestión de personas de Adif.

La entidad del Ministerio de Transportes encargada de la infraestructura ferroviaria adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión. Le pagó 12,5 millones de euros por cinco millones de mascarillas.

El nombre de Isabel Pardo de Vera, exresponsable de Adif e investigada en la Audiencia Nacional, ha sido mencionado expresamente esta tarde en el juicio.

"La presidenta de Adif me dio el contacto de Soluciones de Gestión", ha manifestado Miranda, también investigado en la Audiencia Nacional.

Después de que Pardo de Vera le transmitiera el nombre de esa empresa, Michaux Miranda llamó al representante de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, para pedirle la oferta.

"Había que hacer el suministro urgente porque, de las 12.000 personas de Adif, 9.000 no podían teletrabajar", ha explicado el testigo, que fue el que propuso la adjudicación. "Nadie puso objeción. De hecho, en el consejo de administración se nos felicitó por la gestión", ha recordado.

El exdirector general de personas de Adif ha explicado que "llevábamos varias semanas, desde principios de marzo, buscando proveedor insistentemente. Nos estaba costando".

Pidieron por escrito ofertas a cuatro empresas y contactaron con otras telefónicamente, pero no tenían 'stock' de mascarillas.

"Entre Innyoo y Soluciones, valoramos adjudicar 2 millones de mascarillas a una empresa y tres millones a otra. Pero esa noche nos informaron de que nos estaban llegando las mascarillas de Puertos del Estado y una de las condiciones era garantizar el suministro", ha explicado. Priorizaron ese factor sobre el precio (2,5 euros/unidad)

"Mi decisión fue lo más racional posible con la información limitada que teníamos y el tiempo limitado que había para tomar la decisión", ha dicho.

A preguntas del fiscal, Miranda ha reconocido que todas las demás ofertas recibidas eran más baratas que la de Soluciones de Gestión. Pero ha subrayado que Innyoo, con la que contrataron un millón de mascarillas por un precio algo menor, luego no fue capaz de proporcionar nada más que 300.000.

"Pues en esas fechas el Servicio Madrileño de Salud compró a 1,24 y luego a 1,3 a 3M España SL", ha señalado Luzón. "Pero son pedidos de 35.000 mascarillas, no de 5 millones", ha replicado el testigo.

"¿Recibió alguna presión o requerimiento para contratar con una determinada empresa?", han preguntado las defensas de Ábalos y García. "Yo no y no me consta que lo recibieran otras personas", ha contestado Miranda.

El juicio seguirá mañana por la tarde con la declaración como testigo de Isabel Pardo de Vera.

,