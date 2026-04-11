Manos Limpias pedirá al juez que la asesora de Begoña Gómez vuelva a declarar como testigo si logra que deje de ser investigada

La defensa de Manos Limpias critica la dispersión de la investigación y reclama centrarse en los delitos principales para evitar que el caso fracase.

Manos Limpias solicita al juez que archive la causa para Álvarez y sólo acusa a Gómez de malversación y tráfico de influencias, descartando otros delitos.

La organización considera a Álvarez una testigo clave por su participación en reuniones junto a Gómez sobre negocios privados.

Manos Limpias pide que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, vuelva a declarar como testigo si deja de estar investigada en el caso.

Manos Limpias, la organización que presentó la denuncia que dio origen al caso Begoña, pretende que Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez en la Moncloa, vuelva a declarar como testigo.

Para ello, antes, esta acusación tiene que lograr, como ya ha solicitado, que Álvarez deje de estar investigada en este procedimiento.

Así lo ha detallado, en un comunicado, el despacho encargado de la defensa legal de Manos Limpias.

Esta acusación considera a Álvarez "testigo clave" de las reuniones a las que ella misma asistió en compañía de la esposa de Pedro Sánchez.

Y, entre otros extremos, el juez instructor de esta causa investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de esta asistente, quien reconoció haber realizado "favores" en los negocios privados de Gómez, con quien mantiene una larga amistad.

No obstante, tanto Gómez como Álvarez están, actualmente, investigadas. En un reciente escrito, Manos Limpias ya ha solicitado que esta última deje de estarlo.

Ahora, en su comunicado, el despacho encargado de la defensa legal de esta acusación, Soriano i Piqueras, indica que su intención es tratar de que vuelva a declarar como testigo, a fin de que aporte detalles sobre las reuniones a las que acudió con Gómez y que versaban sobre los negocios privados de ésta.

Por ello, Manos Limpias ha solicitado el sobreseimiento de la causa para Álvarez, en línea con la propia defensa de esta última y en sintonía con la Fiscalía. Y, en contra, por tanto, del resto de acusaciones populares del caso Begoña.

"La causa contra Begoña Gómez puede fracasar si no se reconduce", indican en su comunicado los abogados Víctor Soriano e Inmaculada Yáñez.

"La instrucción, tal y como está planteada actualmente, compromete seriamente la viabilidad de una eventual condena", añaden.

No obstante, las acusaciones populares de esta causa están unificadas bajo la dirección letrada de otra de ellas, la asociación Hazte Oír.

Por ello, Manos Limpias ha solicitado al juez Peinado poder desgajarse y constituir un bloque propio como acusación popular.

Asimismo, en otro reciente escrito, ya ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que sólo acusa a Gómez de dos de los cinco delitos por los que está investigada: malversación y tráfico de influencias.

La organización descarta, por tanto, atribuirle los supuestos ilícitos de corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional.

De hecho, estos dos últimos comenzaron a ser investigados cuando, una vez ya abierta la causa, Hazte Oír presentó una querella en la que acusaba a Gómez de haberse quedado con un software desarrollado para la cátedra de la Universidad Complutense que la esposa de Sánchez co-dirigió hasta 2024.

Ahora, la intención de Manos Limpias es que el juez Peinado archive la causa para Álvarez, como ya ha solicitado. Y, de conseguirlo, pedir después al Juzgado que la asistente de Gómez vuelva a declarar como testigo y dé detalles sobre las mencionadas reuniones.

En su comunicado, los abogados Soriano y Yáñez reivindican un "enfoque estrictamente técnico y estratégico en la conducción de la acusación penal", frente a lo que califican como "lecturas superficiales o mediáticas del procedimiento".

"No estamos ante un debate político ni ante un juicio paralelo en los medios, sino ante un procedimiento penal que exige precisión quirúrgica. Y ahora mismo esa precisión no existe", señalan.

La defensa de Manos Limpias rechaza una "ampliación indiscriminada de la investigación": "El problema de esta causa no es que falten líneas de investigación, sino exactamente lo contrario: sobran".

"Se ha confundido profundidad con dispersión", añaden. "Si no se corrige el enfoque, esta causa puede descarrilar", señala el comunicado.

"El procedimiento debe reconducirse hacia su verdadero núcleo penal, centrado en los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", indican ambos abogados, quienes atribuyen a Gómez sólo estos dos delitos de los cinco por los que está investigada.

"El núcleo del caso es cristalino. Todo lo que se aleje de ahí introduce ruido, debilita la acusación y, en última instancia, favorece la impunidad", afirman Soriano y Yáñez.