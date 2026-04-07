La juez obliga a Sánchez a probar cómo supo de la piñata con su cara y él se queja: "Parece que investiga a la víctima"

El caso fue reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid al apreciar indicios de un posible delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

El abogado de Sánchez critica que se investigue a la víctima y cuestiona la utilidad de la diligencia solicitada por la juez.

Sánchez tuvo que remitir al juzgado un resumen de prensa elaborado por su gabinete el 2 de enero de 2024, que recoge el episodio de la piñata.

La juez ha exigido a Pedro Sánchez demostrar cómo y cuándo supo del apaleamiento de una piñata con su cara en la sede del PSOE.

La juez que investiga el apaleamiento de una piñata con la cara de Pedro Sánchez ha obligado a este último a demostrar cómo y cuándo se enteró de este suceso.

Por ello, el presidente del Gobierno ha tenido que enviar al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid el resumen de prensa que su gabinete elaboró el 2 de enero de 2024.

Este dosier, de 77 folios, fue entregado a Sánchez dos días después de que, en la Nochevieja previa, varias personas golpeasen una piñata con su cara en los aledaños de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Entre otras muchas noticias, se recoge ese episodio. También, varias columnas de opinión y los resultados de ciertas encuestas políticas.

El 1 de enero de aquel año, tal y como señala el abogado del presidente del Gobierno en el escrito que acompaña al resumen de prensa, "fue festivo nacional" y no se imprimieron diarios en papel.

No obstante, el letrado de Sánchez en este procedimiento judicial, Alberto Cachinero, defensor habitual del PSOE en otras causas, se queja de que la juez Concepción Jerez haya ordenado al presidente del Gobierno que entregue esos 77 folios, así como que identifique a quienes elaboraron el dosier.

"Parece que se pretende investigar a la víctima", lamenta Cachinero.

Semanas atrás, Sánchez ya envió al Juzgado un escrito en el que narró el miedo que sufrió cuando se enteró del apaleamiento de una piñata con su cara.

En respuesta, Jesús Santorio, el abogado de uno de los investigados en esta causa, cuestionó el relato del presidente del Gobierno. Este letrado subrayó que Sánchez se enteró del suceso "no de forma directa ni personal, sino a través de un resumen de prensa diario elaborado por su Gabinete".

Por ello, la juez Concepción Jerez no tardó en solicitar al jefe del Ejecutivo dicho dosier y en ordenarle que identifique a quienes lo elaboraron.

En el escrito que acompaña al mismo, el abogado de Sánchez, no obstante, recoge varias noticias digitales que, ya el día 1, informaban del apaleamiento de la piñata en Ferraz.

Cachinero pone en cuestión "la utilidad" del requerimiento de la juez: "Debemos dejar constar nuestra extrañeza sobre el objeto de esta diligencia, por cuanto la información solicitada se encuentra en fuentes abiertas y resulta del todo irrelevante a los efectos de la averiguación del delito y de las personas que en él hubieran participado".

"La extrañeza es, si cabe, mayor si se comprueba la celeridad con la que se ha acordado esta diligencia en relación con la dilación existente respecto de otras verdaderamente esenciales", se queja el abogado de Sánchez.

A renglón seguido, señala que los seis investigados en este procedimiento aún no han sido interrogados, "después de dos años de la incoación del procedimiento".

Reapertura del caso

En efecto, esta causa judicial se inició en 2024, una vez sucedió el apaleamiento de la piñata en el Año Nuevo de 2024.

No obstante, entretanto, el caso fue archivado por la juez Jerez y, posteriormente, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, reabierto a petición de Sánchez y del PSOE.

En un primer momento, la instructora consideró que la piñata no era un delito de odio —el ilícito investigado en un inicio—, sino un ejercicio de crítica política.

Sin embargo, en julio de 2025, la Audiencia madrileña consideró "precipitado" aquel archivo y apreció indicios de un posible delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

Obligada por el tribunal jerárquicamente superior, la juez reabrió la instrucción. El pasado enero, Sánchez declaró por escrito como perjudicado.

Y relató que sufrió miedo por él y por sus allegados. "Lo ocurrido en esa noche no era una simple crítica a mi gestión política, sino una proclamación expresa de odio hacia mi persona y hacia mi familia, acompañada de una ceremonia de escarnio público y violencia explícita, que incluía una apelación directa a mi muerte", lamentó Sánchez.