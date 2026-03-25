La abogada que demanda al Ministerio de Igualdad de Irene Montero: "Se apropió de mi trabajo, así hace el colonialismo"

La demanda ha sido presentada ante la Audiencia Nacional y la abogada reclama que el ministerio no ha tomado medidas para reparar el daño.

De las Mercedes denuncia que la situación tiene un trasfondo de discriminación étnico-racial y político, y compara el acto con prácticas coloniales de apropiación de conocimiento.

Según la demanda, Igualdad eliminó toda referencia a la autoría de De las Mercedes en el texto legal, lo que considera una "apropiación ilegítima" y un acto de violencia institucional.

La abogada hispano-guatemalteca Adilia de las Mercedes ha demandado al Ministerio de Igualdad por supuesta apropiación de su trabajo en la elaboración de la Ley del Aborto.

La abogada hispano-guatemalteca Adilia de las Mercedes ha presentado una demanda contra el Ministerio de Igualdad debido a que, según sostiene, en la etapa en la que lo encabezaba Irene Montero, este departamento se "apropió" de su trabajo de cara a la elaboración de la nueva Ley del Aborto.

La demanda ha sido presentada recientemente en la Audiencia Nacional y se encuentra a la espera de contestación por parte de Igualdad.

Según relata la demanda, Adilia de las Mercedes, debido a su experiencia en la defensa legal de las mujeres, fue contactada en 2021 por el equipo de Montero para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

De acuerdo con su versión, sufrió una "apropiación ilegítima" de su trabajo por parte de Igualdad, así como una "violencia institucional" basado en su origen étnico-racial y en sus opiniones políticas.

Tal y como informa De las Mercedes en una nota de prensa, por parte de Igualdad "decidió borrar toda huella" de su "autoría" sobre este texto sin que la cúpula actual del Ministerio, encabezado ahora por la socialista Ana Redondo, "haya realizado acción alguna para cesar esta discriminación y/o reparar el daño".

En el mismo difundido, la letrada lamenta esta situación: "El Ministerio de Igualdad no sólo expolió un conocimiento de más de 25 años, sino que violó en múltiples ocasiones los principios que rigen la actuación de la Administración".

"El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio", añade.

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