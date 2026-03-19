La supervisora de Tragsa que registró a Jésica como "sobrina de Ábalos" borró pruebas del enchufe al investigarlo el juez

Jésica Rodríguez admitió ante el Supremo que cobró de dos empresas públicas sin realizar ninguna labor en ellas.

La auditoría interna de Tragsa detectó tratos de favor hacia Rodríguez, atribuidos a la presión ejercida por Adif.

Barbancho eliminó de su ordenador archivos y chats relacionados con la contratación de Jésica cuando comenzó la investigación judicial, aunque estos documentos fueron recuperados.

Virginia Barbancho, supervisora de Tragsa, registró a Jésica Rodríguez como "sobrina ministro" antes de su contratación.

En febrero de 2021, poco antes de ser contratada en Tragsatec, Jésica Rodríguez, amante de José Luis Ábalos, fue registrada en documentos de trabajo de esta empresa junto a una etiqueta particular: "Sobrina ministro".

De esta peculiar forma la incluyó en un Excel, junto a otros candidatos a varias plazas, Virginia Barbancho, quien posteriormente se convertiría en supervisora de la joven una vez ésta fue contratada.

Así lo acredita la auditoría interna elaborada por el Grupo Tragsa.

Los centenares de folios que componen esta investigación ya han sido enviados al Tribunal Supremo, que, a partir del 7 de abril, prevé juzgar a Ábalos, así como a su principal asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. También, al empresario Víctor de Aldama.

De hecho, los dos primeros se enfrentan, entre otras, a una acusación de malversación de fondos públicos debida, precisamente, a la contratación de Rodríguez en la empresa pública Tragsatec.

Y, precisamente, cuando la Justicia puso el foco en este asunto, la misma Virginia Barbancho eliminó de su ordenador corporativo decenas de archivos vinculados al aparente enchufe en favor de Jésica.

Varios de ellos tenían nombres que incluían las letras J. R., iniciales de Jésica Rodríguez.

Fragmento del informe de auditoría sobre el borrado de archivos.

También borró conversaciones de chat mantenidas entre Barbancho y una gerente de Tragsatec. Todas ellas, relativas a la pareja del entonces ministro de Transportes y al supuesto enchufe del que se benefició. No obstante, la totalidad de estos archivos pudieron ser recuperados.

Los especialistas encargados de la auditoría los encontraron en la papelera de reciclaje del ordenador corporativo de Barbancho. No habían sido alterados.

Los auditores indican en la documentación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que no localizaron "indicios de borrado masivo o malicioso de documentos y mensajes relevantes", salvo en un caso.

"La señora Barbancho eliminó varias carpetas que contenían información estructurada y organizada sobre la contratación de la señora Rodríguez", subraya el informe.

Las fechas en las que lo hizo son clave: pocos días después de que, el 27 de febrero de 2025, la otrora amante de Ábalos admitiera en el Tribunal Supremo que nunca hizo ninguna labor en Tragsatec.

Según testificó la propia joven ante el juez Leopoldo Puente, tampoco ejecutó ninguna función en la compañía estatal Ineco, de la que, previamente, había estado cobrando mes a mes.

"Cronología JR"

Uno de los documentos eliminados por Barbancho llevaba por nombre "Cronologia JR.docx" y recogía una línea temporal con los detalles de la contratación de la joven.

En la misma papelera del ordenador de la supervisora acabó (temporalmente) otro archivo relevante. ¿Cuál? La mencionada tabla en la que Rodríguez figuraba anotada junto a la etiqueta "sobrina ministro".

Se desconoce la fecha exacta de creación de este documento. Ahora bien, es anterior a la contratación de Jésica, que se produjo en marzo de 2021.

¿Por qué? Porque, en febrero de ese mismo año, ese Excel fue enviado por Barbancho a una gerente de Tragsatec.

"Un asunto delicado"

Virginia Barbancho, que también declaró en el Supremo como testigo, era consciente del particular estatus laboral del que gozaba Jésica Rodríguez.

De hecho, según relata el informe de auditoría, en una ocasión comentó que tenía "un asunto bastante delicado entre manos" acerca de "una persona (...) contratada en la encomienda de Ignacio Zaldívar".

Este último era, por entonces, subdirector de Gestión Administrativa en Adif, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias. Y, en este caso, esa compañía estatal era cliente de Tragsa, que le proporcionaba determinados servicios para ciertos proyectos.

En el apartado denominado "Hechos probados", el informe de auditoría señala que, el 26 de noviembre de 2020, Zaldívar envió un relevante correo electrónico a Barbancho.

En él, adjuntaba el currículum vitae de Jésica Rodríguez, junto al de otros candidatos a varios puestos. En ese mensaje, el primero sugirió que ambos debían hablar sobre el tema.

Según la declaración prestada por Barbancho, al poco, así sucedió. E Ignacio Zaldívar le comunicó verbalmente, durante una llamada telefónica, que la joven era la "sobrina de Koldo".

La supervisora, según su propio relato, le preguntó que quién era este último. Y el subdirector de Gestión Administrativa de Adif le explicó que era la "mano derecha del ministro Ábalos", Koldo García.

No obstante, de acuerdo con lo relatado por Barbancho a los auditores, Zaldívar no tardaría en cambiar su versión y durantes las siguientes semanas también se habría referido a la joven como la "sobrina de Ábalos". Y, en otras ocasiones, como "la sobrinita".

Es por ello que Barbancho, en el mencionado Excel, reseña a Jésica Rodríguez, odontóloga de formación, como "sobrina ministro", en alusión a Ábalos, del que, por entonces, en realidad, era pareja.

Koldo y Pardo de Vera

Ahora bien, Koldo García también intervino en el fichaje de la joven.

Como desveló la Guardia Civil en un informe enviado al Tribunal Supremo, la mano derecha del ya exministro hizo gestiones para ello con Isabel Pardo de Vera, la entonces presidenta de Adif.

El 11 de febrero de 2019, Koldo le escribió: "Sólo una cosa: que llamen a la chica para que inicie los trámites de la contratación (...). Si no, Jose me corta los huevos".

El Jose (sic) al que el asesor menciona no era otro que su jefe: José Luis Ábalos, al que solía llamar sólo con su primer nombre.

El lugar de trabajo de Jésica, según estaba previsto en un inicio, iban a ser las dependencias de Adif en Madrid. Ahora bien, de forma excepcional, a la joven le fue autorizado el régimen de teletrabajo.

En resumen, la auditoría concluye que existieron "deficiencias" y ciertos tratos de favor hacia Rodríguez. Y que fueron, en gran medida, atribuibles a la "presión ejercida por el cliente". Es decir, por Adif.

El informe, elaborado por los analistas de la empresa Evidentia, también revela que determinados partes horarios de la novia del ministro, que recogían las horas de trabajo realizadas por los empleados, fueron elaborados, en realidad, por otros trabajadores y no por ella, aunque ese era uno de sus cometidos.