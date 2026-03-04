El exDAO se defiende: dice que 3 meses después de la supuesta violación, su denunciante pidió un destino junto a su despacho

La denunciante obtuvo la baja médica días después de incorporarse a la nueva sede, alegando síntomas derivados de la presunta agresión sexual.

Según fuentes policiales, los destinos como el de la denunciante suelen ser asignados directamente por los mandos, aunque también puede mediar una petición voluntaria.

La defensa del exDAO solicita al juez que la Policía Nacional aclare si la denunciante pidió por iniciativa propia su nuevo destino o si fue asignada en contra de su voluntad.

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, sostiene que la supuesta víctima eligió voluntariamente su destino profesional junto a su despacho tres meses después de la denuncia.

José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha movido ficha.

Su abogado presentó este martes un escrito ante el Juzgado que investiga al otrora número dos del Cuerpo por la supuesta violación de una subordinada. Los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025.

Ahora, además de poner en cuestión el audio grabado por ésta durante la presunta agresión sexual, su defensa pretende acreditar que la mujer, tres meses después de los hechos denunciados, solicitó un destino en el mismo edificio en el que González tenía su despacho.

Y que lo hizo por iniciativa propia, lejos de sentirse obligada a ello a modo de mecanismo de control, como la mujer sostiene.

Por ello, el abogado Ignacio Fúster Fabra, ha solicitado al juez David Maman Benchimol que reclame documentación a la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal de la Policía Nacional.

¿Para qué? Para que este departamento informe "si la denunciante eligió libremente su destino en la sede de la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid" o si le fue asignado en contra de su voluntad.

Curiosamente, esa Subdirección es la misma que, hasta la dimisión de González a raíz de esta querella, encabezaba quien hoy es su sustituta interina, Gema Barroso.

La denunciante obtuvo su ascenso a inspectora el 2 de julio de 2025. Dos semanas después, el día 16, el Boletín Oficial del Estado (BOE) así lo formaliza.

Desde entonces, la supuesta víctima comenzó a trabajar en la mencionada sede, donde el entonces DAO tenía su despacho.

Fúster Fabra pretende acreditar documentalmente que su cliente (conocido como Jota en el Cuerpo) no obligó a la mujer a trasladarse a ese edificio.

"Resulta llamativo", indica el abogado defensor, que la parte contraria "pretenda que el Juzgado asuma como veraz una conclusión sin acompañar el mínimo soporte probatorio objetivo que permita, ni tan siquiera, deducir tal insinuación".

"A diferencia de otros extremos que pueden depender de meras percepciones o interpretaciones, entiende esta parte, que el origen de un destino profesional es un dato que, debido a su propia naturaleza, suele quedar reflejado en su tramitación administrativa: solicitud, aceptación, propuesta, resolución…", señala Fúster Fabra.

El letrado considera "imprescindible" esta comprobación. "De lo contrario se corre el riesgo de que un hecho perfectamente contrastable quede convertido en un indicio penal únicamente acreditado por el supuesto testimonio de la querellante", advierte.

Cronología

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía relatan a EL ESPAÑOL que ningún agente termina en un destino en el que no quiere trabajar si no lo ha aceptado previamente. La defensa de José Ángel González se apoya en esa circunstancia en su escrito.

También, en la siguiente cronología. En su querella, la supuesta víctima relata que, para acallarla, el comisario Óscar San Juan, mano derecha de González y apodado Mini-DAO, le ofreció el destino que ella quisiese.

Aquello habría ocurrido el 13 de julio de 2025, tres días antes de que el BOE formalizara el ascenso de la denunciante a inspectora.

El 17 de ese mes, se elegían las plazas. El 18, se celebró el acto de jura del cargo de los nuevos inspectores en la Escuela Nacional de Ávila.

Seis días después, la mujer empezó a trabajar en el mismo edificio que el entonces DAO, en la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal.

Esa jornada, según la denuncia, fue, precisamente, Gema Barroso, la entonces subdirectora de Recursos Humanos, quien puso a disposición de la inspectora los servicios del equipo de apoyo psicosocial, tras haber manifestado ésta su incapacidad para trabajar.

Cuatro días más tarde, el 28 de julio, se le concede la baja médica a raíz de una "sintomatología ansioso-depresiva", que, según la querella, se derivaría de la agresión sexual. La incapacidad temporal se mantiene en la actualidad.

Foco en Personal

Tanto la defensa del exDAO como el Ministerio del Interior, que tiene abierta una investigación interna, han puesto el foco en la División de Personal de la Policía para averiguar si Jota colocó a la denunciante en el mismo edificio donde trabajaba él.

Según detallan fuentes policiales a EL ESPAÑOL, las plazas de destino son, en general, otorgadas a los agentes elegidos a dedo por los mandos.

"No se rigen por los criterios de méritos, capacidad y antigüedad. Los jefes deciden quién va ahí. El puesto que le dan es de los que suelen dar para enchufar a la gente", señalan esas fuentes. Esto resulta compatible con que la presunta víctima escogiera este lugar como destino.

De hecho, la obtención irregular de esos destinos ha sido caballo de batalla en los últimos años para determinados sindicatos policiales, como el SUP.

Ahora, si el juez acepta la "imprescindible" diligencia solicitada por la defensa del exDAO, Recursos Humanos de la Policía deberá detallar los pormenores de cómo comenzó la agente a trabajar en la misma sede donde se encontraba el despacho de Jota.