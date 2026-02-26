El Tribunal Supremo rechaza anular la condena a García Ortiz: el exfiscal general ya puede acudir al Constitucional

La condena incluye una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación, indemnización de 10.000 euros y pago de costas.

La Sala Penal del Tribunal Supremo han desestimado la petición de Álvaro García Ortiz de anular la condena que le costó el cargo de fiscal general del Estado por revelar datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

Con esta decisión, García Ortiz ya tiene vía libre para acudir en amparo al Tribunal Constitucional, en cuya actual mayoría progresista confía para revocar el fallo del Supremo.

El pasado 9 de diciembre, la Sala Penal condenó a García Ortiz a 7.200 euros de multa, a dos años de inhabilitación como fiscal general, a indemnizar a González Amador con 10.000 euros y a pagar sus costas.

Apreció un delito de revelación de secretos al filtrar a la Cadena Ser un correo del abogado de González Amador en el que admitía que éste había cometido delitos tributarios. Posteriormente elaboró una nota informativa -en la que volvía a mencionar la 'autoinculpación' en boca de su abogado- para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido al novio de Ayuso un acuerdo de conformidad para que declarase ser un defraudador.