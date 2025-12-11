La 'trama del fuel' destinó un millón de euros a sobornos a Ábalos y otros cargos: "Se les ha dado más de un kilo"

Villafuel SL, controlada por la trama, habría sido utilizada posteriormente para cometer un fraude a Hacienda superior a los 182 millones de euros, según la investigación.

La Guardia Civil señala que los sobornos buscaban agilizar la concesión de la autorización y eludir requisitos legales.

El objetivo de estos pagos era que los funcionarios intercedieran a favor de Villafuel SL para obtener una licencia como mayorista de hidrocarburos.

La trama del fuel, liderada por Claudio Rivas y con Víctor de Aldama implicado, destinó un millón de euros en sobornos y contraprestaciones a José Luis Ábalos y otros cargos públicos.

La llamada trama del fuel, capitaneada por Claudio Rivas y de la que formaba parte Víctor de Aldama, destinó un millón de euros a sobornos y "contraprestaciones" para el exministro José Luis Ábalos y otros cargos públicos.

Todo ello, con la intención de que éstos intermediaran a favor de la empresa Villafuel SL, que trataba por entonces de obtener una licencia para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos.

Así lo concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe, enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a la llamada trama del fuel.

El dosier policial, de hecho, recoge un mensaje enviado a su pareja por Leonor González Pano, la hija de Carmen Pano, la mujer que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE.

"Se les ha dado más de un kilo", escribió la joven a su novio por WhatsApp. "Se les ha dado mucho dinero", subrayó.

"Claudio Rivas, máximo dirigente de la organización criminal, interesó la intermediación de Víctor de Aldama", relata la UCO.

¿Para qué? "Con el propósito de obtener la influencia del ministro José Luis Ábalos y que incidiera en los órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica", explica el informe.

Según los investigadores, Villafuel SL, controlada por la trama, se emplearía después para acometer un fraude a Hacienda millonario, de más de 182 millones de euros, que ahora investiga Pedraz.

"De este modo, se infiere que los desembolsos económicos iniciales destinados al pago de comisiones ilícitas fueron concebidos por Claudio Rivas como una inversión necesaria para obtener unos réditos económicos superiores que permitirían no solo compensarlos, sino obtener mayores beneficios en forma de flujos de capital de procedencia delictiva", resume la Guardia Civil.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.