"El putero se ha enfrentado al guapo. Medio partido está con el putero": los 'wasaps' de la 'trama del fuel' tras el cese de Ábalos

Los sobornos buscaban que altos cargos intercedieran para que Villafuel obtuviera una licencia como mayorista en el mercado de hidrocarburos.

La trama del fuel destinó un millón de euros en sobornos y contraprestaciones a Ábalos y otros cargos públicos para favorecer a la empresa Villafuel SL.

Leonor González Pano relató a su pareja detalles de un enfrentamiento entre Ábalos y Pedro Sánchez, señalando que la mitad del partido apoyaba a Ábalos.

La UCO de la Guardia Civil ha incluido en un informe mensajes de WhatsApp sobre el cese de José Luis Ábalos como ministro, en el marco del caso Hidrocarburos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye en un nuevo informe remitido al juez Santiago Pedraz, en el marco del caso Hidrocarburos, mensajes que los socios de Claudio Rivas se intercambiaron el día del cese de José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Aquello ocurrió el 10 de julio de 2021.

Leonor González Pano —hija de Carmen Pano, la empresaria investigada que afirma haber entregado, en bolsas de plástico, 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz— relata a su pareja, Natán González, un enfrentamiento entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los mensajes de WhatsApp se envían a las 10:08 de la mañana, justo después de que el jefe del Ejecutivo comunicara su cese a Ábalos en el palacio de la Moncloa.

"Nos acaba de llamar Víctor", detalló Leonor González Pano, en alusión a Víctor de Aldama, empresario investigado en esta causa judicial, que gira en torno a la presunta organización criminal capitaneada por Rivas.

"Se ha enfrentado el putero al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos le ha mandado a tomar por culo", relató la mujer, en alusión a Ábalos y Sánchez.

"Por lo visto, la mitad del partido está con el putero. Nos ha llamado [Víctor de Aldama] para tranquilizarnos, que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha, que todo sigue adelante", explicó Leonor González Pano a su pareja.

¿A qué se referían? La UCO, en su informe, detalla que la conocida como trama del fuel destinó un millón de euros a sobornos y "contraprestaciones" para Ábalos y otros cargos públicos.

Todo ello, con la intención de que éstos intermediaran a favor de la empresa Villafuel SL, controlada por Rivas y que trataba, por entonces, de obtener una licencia para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos.

