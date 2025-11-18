La 'trama Cerdán' negociaba por videoconferencia con un alto directivo de Acciona obras adjudicadas por Ábalos

El juez ha incorporado a Pelegrini a la lista de investigados por presunto amaño de obras públicas y pago de comisiones ilegales a favor de Acciona.

La Guardia Civil ha entregado al juez imágenes de estas reuniones, donde se discuten posibles cambios en adjudicaciones y se menciona la obra del Puente Quinto Centenario de Sevilla.

El constructor Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán, mantuvo una reunión virtual con Justo Vicente Pelegrini, ex CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África.

La denominada 'trama Cerdán' negoció por videoconferencia con un alto directivo de Acciona la adjudicación de obras públicas durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.

La llamada trama Cerdán negoció con un alto cargo de la empresa Acciona la adjudicación de obras públicas licitadas cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes, además de secretario de Organización del PSOE.

El 8 de julio de 2019, el constructor Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán, mantuvo una videconferencia con Justo Vicente Pelegrini, quien era, hasta el pasado julio, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África.

Alonso fotografió la pantalla de su ordenador. Y en aquella imagen se aprecia cómo su interlocutor le enseña un manuscrito en el que se lee: "Pueden tener tentación de cambiarnos a otra, ojo".

Dicha fotografía aparece en el informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del Tribunal Supremo que investiga a Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE que sucedió a Ábalos, y a Alonso, dueño de la pequeña constructora Servinabar 2000 SL.

De hecho, el juez Leopoldo Puente acaba de sumar a la lista de investigados de este caso a Pelegrini, por el supuesto amaño de obras públicas en favor de Acciona y a cambio del pago, presuntamente, de comisiones ilegales.

El informe de la UCO también incluye otra fotografía, también tomada por Alonso a la pantalla de su ordenador.

En ella, se leen varios conceptos. Uno de ellos es "Puente", que la Guardia Civil vincula a la obra de reforma del Puente Quinto Centenario de Sevilla, que se llevó Acciona, que aún se está ejecutando y que la UCO ya puso en el punto de mira por el supuesto pago de comisiones ilegales para su amaño.

