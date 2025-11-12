Ábalos lamenta verse "abocado al cadalso" y critica el "oscurantismo" del pacto entre la Fiscalía y "el pentito" Aldama

El exministro José Luis Ábalos "se ve abocado al cadalso". Así lo lamenta su abogado, Carlos Bautista, en el recurso que ha presentado contra la resolución judicial que propone juzgar al político por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas sanitarias por parte del Ministerio de Transportes.

El letrado también critica la "instrucción desequilibrada" sufrida por su cliente, quien ha sido investigado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fue este magistrado el que, el pasado 3 de noviembre, propuso sentar en el banquillo de los acusados al político, a su antiguo asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

De hecho, la defensa de Ábalos también se queja en su escrito del acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y este último, al que, en cinco ocasiones, tacha de "pentito".

Con este término, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico denomina a un delincuente que abandona, "arrepentido", su actividad criminal e inicia una "colaboración activa con las autoridades o sus agentes".

"Al parecer, dicha persona [Aldama] habría llegado a un acuerdo con la acusación [la Fiscalía Anticorrupción] para incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios", señala Bautista.

"Dicho sea de paso, choca que, en un mundo en que, incluso, un adolescente con un teléfono móvil es capaz de realizar grabaciones videográficas de los momentos más inconvenientes de un tercero, no exista un soporte gráfico de sus afirmaciones", critica.

Bautista también critica el "oscurantismo y opacidad que envuelven" las negociaciones entre la Fiscalía y ciertos investigados, "carentes de la transparencia que debe regir si se pretende brindar una imagen íntegra de la Justicia".

En la resolución del 3 de noviembre, el juez Puente afirmó que Aldama "se concertó" con García y Ábalos, "aprovechando" que este último era ministro de Transportes y Koldo, su asistente.

Todo ello, de acuerdo con aquel auto, "a cambio de (...) cantidades de dinero" para ambos, con el objetivo de "obtener la adjudicación de contratos con la Administración Pública en beneficio" de los "propios intereses" de Aldama "y de los que él promoviera".

La defensa de Ábalos niega tajantemente esta tesis. En el mencionado recurso, su abogado descarta que el Ministerio de Transportes, en 2020, paga un precio excesivo por las mascarillas que compró a la empresa Soluciones de Gestión SL, para la que Aldama intermedió.

También niega que Transportes adquiriese un número desmedido de estos productos. "No hay ningún dato objetivo que permita considerar que el número de unidades contratado no hubiera sido el correcto para atender a la demanda de aquel momento y a la venidera", defiende el letrado.

"En una situación de pandemia que, además, se acababa de detectar, resultaba necesario procurar la adquisición de un número elevado de mascarillas para hacer frente a un futuro en aquel momento incierto", subraya.

