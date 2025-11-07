El juicio al hermano de Sánchez ya tiene fecha: del 9 al 14 de febrero, dos meses después de las elecciones extremeñas

El juicio tendrá la particularidad de que, si Gallardo obtiene de nuevo un escaño, será juzgado como diputado en ejercicio por la Audiencia Provincial y no por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, una situación inédita.

Además, Gallardo es el candidato socialista a los comicios del próximo 21 de diciembre y, como publicó EL ESPAÑOL, el PP centrará la campaña autonómica "en la corrupción de los Sánchez".

La juez que investigó esta causa concluyó que el político, cuando era presidente de la Diputación pacense, adjudicó irregularmente una plaza en el Área de Cultura a David Sánchez, dada su condición de hermano del hoy presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Gallardo, por su parte, niega cualquier trato de favor al músico, que renunció al cargo en 2024, cuando ambos ya estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Fuentes jurídicas informan a este periódico de que las sesiones del juicio en su contra se celebrarán desde las diez de la mañana, "pudiendo ampliarse en horario de tarde a partir de las 17 horas".

En principio, está fijado que las vistas se celebren ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ahora bien, de ser así, se produciría una circunstancia inédita.

¿Cuál? Que un diputado autonómico en ejercicio —es probable que Gallardo consiga el acta tras las elecciones del 21 de diciembre— sea juzgado por este órgano, en vez de por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).

El TSJExt es el competente para juzgar a los parlamentarios de esa región. Cuando la investigación judicial contra David Sánchez y Gallardo finalizaba, este último, en contra de lo manifestado anteriormente, optó por integrarse en la Asamblea de Extremadura.

Para ello, fue necesaria la dimisión de una diputada, estrecha colaboradora del político y la renuncia, en bloque y ante el mismo notario, de varios candidatos, que iban por delante de Gallardo en la lista electoral socialista.

Así, el líder del PSOE extremeño pasó a ocupar un escaño tan sólo 20 horas antes de que la juez Beatriz Biedma decretase la apertura de juicio oral en su contra.

La magistrada se vio obligada a enviar toda la causa al TSJExt. Pero el Tribunal Superior, lejos de quedarse con este procedimiento, anuló, por "fraude de ley", el aforamiento de Gallardo, a quien reprochó duramente esta "maniobra".

Así las cosas, quedó fijado que fuese la Audiencia Provincial de Badajoz la que juzgase a David Sánchez y al barón socialista.

Sin embargo, a finales del pasado octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del PP, convocó elecciones anticipadas.

Gallardo encabezará la papeleta socialista y es probable que, de nuevo, se convierta en diputado. Esta vez, sin fraudes de ley de por medio.

Por ello, se daría la ya mencionada circunstancia de que un diputado en ejercicio, un aforado —esta vez, aforado de forma legítima—, sea juzgado en un órgano distinto al Tribunal Superior de Justicia.