Nuevo varapalo de la Audiencia al juez Peinado: tumba la investigación separada de la malversación en el 'caso Begoña'

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado estimar parcialmente los recursos interpuestos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asistente, Cristina Álvarez, y ha revocado dos decisiones del juez que las investiga por supuestos delitos de corrupción, Juan Carlos Peinado.

De un lado, los magistrados revocan la decisión del instructor de investigar de forma separada el presunto delito de malversación que se habría producido por la ayuda de la asistente en actividades profesionales particulares de Begoña Gómez.

"La decisión adoptada por el juez instructor es prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental", dice la Audiencia.

"La resolución impugnada no contiene una descripción mínima o sucinta de los hechos que deben conformar la pieza separada y los investigados concernidos", añade, dando la razón al letrado defensor José María de Pablo.

"No establece un mínimo análisis de la consistencia indiciaria y viabilidad jurídica de la imputación delictiva, ni incluye tampoco las razones por las que el juez considera que es factible el enjuiciamiento por separado con el resto de conductas sin poner en riesgo la continencia de la causa", argumenta la Audiencia Provincial.

De otro lado, la Sala ordena a Peinado que resuelva "sin dilación" sobre las diligencias pedidas por Antonio Camacho, defensor de Gómez, para que declaren como testigos funcionarios de la Universidad Complutense de Madrid, entre ellos su interventora.