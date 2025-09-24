Dos tribunales vinculan ya la "influencia" de Sánchez con los negocios de su mujer y la contratación de su hermano

Ya son dos las Audiencias Provinciales que vinculan la "influencia" de Pedro Sánchez con, por un lado, los negocios de su mujer y, por otro, la contratación, con dinero público, de su hermano.

Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por cinco supuestos delitos.

Y el músico David Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación en su favor de una plaza en la Diputación de Badajoz en 2017.

Este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz confirmaba la decisión de la juez Beatriz Biedma de mandar a juicio al hermano del presidente del Gobierno.

Pero, además, el tribunal volvía a vincular la "capacidad de influencia" de Pedro Sánchez en el PSOE de Badajoz con la posterior contratación de su hermano.

Ya lo hizo la juez Biedma en la resolución en la que propuso que el artista fuese juzgado.

En concreto, la magistrada señaló: "Si David Sánchez, en el momento de la creación y adjudicación del puesto, no conocía a nadie en Badajoz —o, por lo menos, no hay indicios de ello—, lo que sí consta es que su hermano [Pedro Sánchez] había sido secretario general del PSOE".

"Y, como tal, [Pedro Sánchez] había visitado en diversas ocasiones la provincia", recordó la magistrada el pasado mayo en su resolución.

"Y, por razón de dicho cargo y de dicha pertenencia al partido político [PSOE], él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto", concluyó.

Recurso de David Sánchez

La defensa de David Sánchez recurrió esta resolución ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Este tribunal, jerárquicamente superior a Biedma, está facultado para corregir o anular sus decisiones.

Lejos de ello, este martes avaló a la juez y criticó que el abogado del músico tratase de "restar capacidad de influencia a don Pedro Sánchez".

La Audiencia pacense, además, subraya que el hoy presidente del Gobierno le comentó, en 2017, que tenía un hermano músico a uno de los cargos de la Diputación que acabaría participando después en su contratación y que también irá a juicio.

A ojos del tribunal, el recurso presentado por la defensa de David Sánchez trataba de "restar capacidad de influencia a don Pedro Sánchez" por el hecho de que hubiese renunciado a la secretaría general del PSOE en octubre de 2016.

Pero, en respuesta, los magistrados recalcan que en aquel mes de hace casi nueve años "es cuando se propone la creación del puesto" que, ya en 2017, acabaría ocupando el músico.

"Hasta ese preciso momento", señalan los jueces, Sánchez fue secretario general del Partido Socialista. Y transcurrieron "sólo siete meses" —subraya la Audiencia— hasta que volviera a serlo.

De nuevo, se convirtió en máximo responsable del PSOE en mayo 2017, cuando se inició el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo de coordinador de los conservatorios adscritos a la Diputación de Badajoz.

Begoña Gómez y Moncloa

En términos similares se ha pronunciado —y en más de una ocasión— la Audiencia Provincial de Madrid sobre Begoña Gómez.

En mayo de 2025, el tribunal señaló que "se podría deducir" que la mujer de Sánchez "debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias".

"Siempre, eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en un sector novedoso, como es, el de la captación de fondos", precisó.

En otra resolución distinta, fechada en junio de este año, la Audiencia de Madrid expresó que, "según parece", Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, "excedió claramente sus funciones".

La propia Gómez acabó reconociendo que así fue, que ésta le realizó gestiones personales, relativas a sus negocios personales.