El juez niega "la más mínima apoyatura" a un supuesto "complot" contra Cerdán y rechaza que testifique la UCO

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado las diligencias pedidas el pasado 8 de septiembre por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y con las que pretendía poner en cuestión la investigación de la UCO sobre la presunta trama de corrupción en la que se le atribuye un papel directivo.

El instructor califica de "imprecisas e indefinidas" las "conjeturas" de la defensa sobre el amaño de los audios que incriminan a Cerdán.

Conjeturas que, "si han sido bien comprendidas por este instructor", dice, "pasarían por considerar que Cerdán resulta ser víctima aquí de un siniestro complot, se desconoce orquestado por qué persona o personas en concreto, aunque parece que la parte lo atribuye a indeterminados miembros de la Guardia Civil actuando, según creo entender, de consuno con don Koldo García".

Ese "complot" tendría su causa, según la defensa, en el supuesto rechazo que "a dichas indeterminadas personas o colectivos les produciría la actuación política de Cerdán".

Esa "supuesta trama" contra el exdirigente socialista "carece de la más mínima apoyatura indiciaria en este momento", afirma el magistrado del alto tribunal.

Por ello, ha rechazado llamar a declarar como testigos a los investigadores de la UCO, al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y al superior de éste.

