Ábalos se desdice en 4 horas y ya no quiere que su exmujer declare ante el juez sobre él: "Hubo un error en la petición"

Donde dije digo... El exministro José Luis Ábalos se desdice de forma exprés y ya no solicita que su exmujer, Carolina Perles, declare en el Tribunal Supremo.

Como publicó EL ESPAÑOL este mismo viernes, un escrito firmado por el abogado del político pedía al juez Leopoldo Puente que la interrogase en calidad de testigo.

Un nuevo escrito, fechado tan sólo cuatro horas más tarde, anula dicha petición, que se produjo, según expresa el documento, por "circunstancias involuntarias ajenas a esta representación".

"Venimos a solicitar que no se tenga en cuenta dicha solicitud anterior, pues se debió a un error involuntario en la redacción", indica el segundo papel.

¿En qué basaba el primero de los escritos su solicitud? En que Carolina Perles ha anunciado que dará una entrevista en televisión en la que relatará sus años de matrimonio con el político.

En ese primer documento, el abogado de Ábalos señalaba que, tras haber visto extractos promocionales del programa televisivo, es evidente que Perles "habla de política, de dinero y de influencia del poder del Gobierno".

Y ello "podría perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos", advertía su abogado.

"Según manifiesta [Carolina Perles], ha tenido acceso a documentación sensible de la época que Ábalos formaba parte del Gobierno, así como a conversaciones personales y telefónicas que su exmarido [Ábalos] tenía por razón de su cargo", añadía el escrito.

"Se va a producir una información (sic) que, por su condición de haber sido esposa de un miembro del Gobierno, que tuvo acceso a determinada información y conversaciones sensibles/reservadas y que podría estar implicada en la presente causa [judicial] y, por ende, tener consecuencias para la presente instrucción", expresaba el abogado del exministro, José Áníbal Álvarez.

Por todo ello, el letrado pidió al juez Leopoldo Puente que llamase a declarar a Perles. Ahora, en el nuevo escrito, firmado al filo de las cinco de la tarde de este viernes, se desdice.

Causa en el Supremo

El juez Puente investiga a Ábalos, así como a su antiguo asesor, Koldo García, por haber formado parte de una red que, supuestamente, se repartía comisiones ilegales derivadas del amaño de obras públicas.

Además del exministro y de su asistente, también está siendo investigado Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE hasta este mismo año. Mano derecha, por tanto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sucesor de Ábalos en dicho cargo.

Ábalos cesó como ministro y como número tres del PSOE en verano de 2021, como parte de la remodelación que Sánchez aplicó a su Ejecutivo.

Su inesperada dimisión, sorprendente hasta para él mismo, dio paso a rumores sobre los motivos de la misma, cuyos detalles nunca han sido aclarados del todo.

Entrevista con Perles

El clip promocional que anuncia la entrevista con Perles está titulado El precio de la corrupción. Su testimonio, según lo previsto, se emitirá el próximo 8 de septiembre en Telecinco.

En las imágenes que ya se han hecho públicas, se escucha a la exmujer de Ábalos expresar lo siguiente: "Si José cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando".

José Luis Ábalos y Carolina Perles, el día de su boda. EL ESPAÑOL

"Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", sentencia Perles mirando a cámara.

Cuando el periodista Santi Acosta, autor de la entrevista, le pregunta sobre los gastos y bienes del exministro, quien fue su marido desde 2008 a 2021, la mujer contesta: "Que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro no ha parado de viajar".

"Yo presencié una llamada donde el presidente [Pedro Sánchez] le dijo que qué pasaba, que si iba por libre. Le llamaba prácticamente todos los días", asegura también en la entrevista.

"Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado. Estoy en recuperarme yo y recuperar mi vida", finaliza el clip promocional.