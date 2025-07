La defensa de Cerdán pide conocer "todas las colaboraciones" de Koldo con la Guardia Civil, incluida la UCO

La defensa del exdirigente socialista Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva, ha pedido al instructor del Tribunal Supremo que reclame a la Guardia Civil la información de "todas las colaboraciones realizadas por Koldo García Izaguirre con las distintas unidades de la Guardia Civil, sea en el estatus que fuere" entre 2018 y 2024.

En un escrito de petición de diligencias presentado hoy, los abogados de Cerdán insisten en la línea de defensa -ya descartada por el magistrado Leopoldo Puente- de que la Guardia Civil puede estar detrás de la incautación interesada o incluso de la propia grabación de los audios en los que Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, captó subrepticiamente conversaciones con ambos exsecretarios de Organización del PSOE, entre otras personas.

La defensa viene destacando que García Izaguirre fue colaborador de la Guardia Civil. Ya desde la propia declaración de Cerdán ante Puente, previa a su encarcelamiento, el abogado Benet Salellas planteó la posible vulneración del derecho a no incriminarse, que daría al traste con la validez de los audios, principal elemento de cargo contra el exdirigente del PSOE.

En ellos se escucha a Cerdán hablar con Koldo García y, en ocasiones, también con Ábalos, de repartos de coimas presuntamente obtenidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Salellas se basa en alguna sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo según la cual ese derecho fundamental se vulnera cuando un confidente policial, por encargo de los responsables de la investigación, "asume la tarea de obtener la confesión" de otros implicados. O cuando los investigadores policiales le encargan que provoque una confesión y la registre en un sistema de grabación clandestino previamente preparado.

"A efectos de poder determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la realización de las pretendidas grabaciones por parte de Koldo García Izaguirre que han sido la base para los audios, dado que el investigado se ha acogido legítimamente a su derecho fundamental a no declarar, resulta necesario obtener dicha información por otros instrumentos procesales", explica en el escrito.

La defensa destaca que es "notoria" la "relación previa de colaboración" de Koldo García con la Guardia Civil, "relación que culminó incluso con la concesión en 2018 de una medalla al mérito policial".

Pide, por ello, que la Dirección General de la Guardia Civil informe de todas las colaboraciones realizadas por García Izaguirre con las distintas unidades de la Benemérita, si consta incluido en el inventario de fuentes policiales y en los registros pertinentes y "si han existido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa". La UCO es la encargada de la investigación del caso Cerdán-Ábalos.

En la resolución por la que acordó la prisión provisional de Cerdán, Puente ya descartó la existencia de un delito provocado.

Explicó entonces que para que las grabaciones hubieran sido alteradas con el fin de incluir a Cerdán "resultaría necesario que, o bien la fuerza actuante [la UCO] las hubiera manipulado de forma deliberada y evidentemente delictiva" o bien que "hubiera sido Koldo quien, a lo largo de varios años (o tratando de aparentar que así era) hubiese creado por algún procedimiento desconocido los mencionados archivos imitando la voz de don Santos Cerdán, preocupándose también, de manera minuciosa, de etiquetar y contextualizar los archivos con ciertos mensajes de texto también intercambiados".

Acceso a todos los audios

En el mismo escrito, la defensa reclama acceder a una copia -clonada del original en su presencia- de todas las grabaciones incautadas a García Izaguirre cuando fue detenido en febrero de 2024.

La defensa insiste en que quiere conocer la totalidad de los audios y no solo a aquellos que han sido seleccionados por la UCO para sus informes.

Podría tratarse de 30.000 ficheros de audio” que, a una media de cinco minutos de duración cada uno, alcanzarían las 2.500 horas de grabación, dice la defensa.

Sin embargo, "a efectos de comprender y estudiar las capacidades técnicas de almacenamiento, gestión y tratamiento de datos de este repositorio pretendidamente creado por el investigado Koldo García Izaguirre en solitario resulta imprescindible disponer de la totalidad de los mismos", reitera.

El escrito incluye una petición exótica: que el instructor del Supremo se dirija al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para que éste dé la condición de parte interesada a Cerdán, de manera que pueda participar en las diligencias del caso que se siguen practicando allí en lo que se refiere a los investigados no aforados. La defensa no ha hecho esta petición al propio instructor de la Audiencia Nacional al que correspondería decidir sobre una condición procesal no contemplada en la ley penal.