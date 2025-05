Una acusación del 'caso David Sánchez' pide al TSJ que suspenda el aforamiento de Gallardo por "fraude de ley"

La asociación Liberum, una de las acusaciones populares del caso David Sánchez, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) en el que solicita la suspensión del aforamiento del líder del PSOE autonómico, Miguel Ángel Gallardo, nuevo diputado electo de la Asamblea regional.

El pasado día 21 de mayo, miércoles, muy poco antes de que la juez que le investiga decretase la apertura de juicio oral contra él, el político obtuvo esta condición, que le otorga el privilegio de que sólo el TSJExt pueda juzgarle.

En efecto, lo hizo tan sólo 20 horas antes de que, ya el día 22 por la mañana, jueves, la magistrada Beatriz Biedma le sentase en el banquillo de los acusados. La juez hizo lo mismo con David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez.

Gallardo, hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz, ha sido investigado judicialmente por las supuestas irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza artística en este organismo provincial.

Dicho puesto, de alta dirección, acabó siendo adjudicado en 2017 al hermano del presidente del Gobierno.

El pasado febrero, en una entrevista con EL ESPAÑOL, Gallardo prometió que no se aforaría hasta que el caso David Sánchez fuera agua pasada. No ha sido así. Y su abogado ya ha exigido a la juez que deje la decisión de juzgar o no al político en manos del TSJ.

Y no sólo en lo que respecta a Gallardo. El letrado del político considera que el Tribunal Superior extremeño debe asumir todo el caso. Y, por tanto, valorar también si el hermano de Pedro Sánchez merece o no ser juzgado.

Este mismo lunes, Gallardo ha anunciado que dimite como presidente de la Diputación de Badajoz y como concejal de su localidad natal, Villanueva de la Serena (Badajoz). Sin embargo, no pretende renunciar a su recién obtenida condición de diputado autonómico.

A su juicio, "es razonable" que el secretario del PSOE extremeño forme parte de la Asamblea "y no esté en la periferia política".

La decisión de Gallardo de convertirse en parlamentario autonómico ha causado un notable revuelo político. No sólo en Extremadura, sino a nivel nacional.

Además de por su cambio de criterio, para su aforamiento ha sido necesaria la dimisión de una alto cargo del PSOE regional. De hecho, Maricruz Rodríguez ya ha solicitado volver a su plaza como funcionaria de nivel A1 en Villanueva de la Serena, puesto que obtuvo cuando era alcalde Gallardo, de quien también fue jefa de gabinete y jefa de prensa.

Además de esta dimisión, han tenido que renunciar a entrar a la Asamblea cuatro candidatos que estaban por delante de Gallardo en la papeleta electoral de las pasadas elecciones autonómicas.

Por todo ello, Liberum advierte de un "fraude de ley" y de "abuso de derecho" en la actuación de Gallardo. Por ello, pide al TSJ que, de forma cautelar, anule "el otorgamiento de la credencial de diputado" del líder del PSOE extremeño.