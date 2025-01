El juez Peinado rechaza anonimizar los números de cuentas bancarias y los datos personales de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de anonimizar los números de sus cuentas bancarias y otros datos personales, que figuran en el sumario de la causa judicial en la que ella, mujer del presidente del Gobierno, está investigada por cuatro delitos.

Así consta en una resolución, fechada el pasado 7 de enero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ella, el magistrado reprocha la "inconcreción de la solicitud", formulada por el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho.

"La solicitud de anonimización se realiza respecto de los datos que no sean necesarios a efectos de investigación", explica Peinado en dicha providencia. "La propia inconcreción de la solicitud —añadiendo que los datos obrantes y que hacen referencia a terceros, así como los que puedan obtenerse, pueden tener repercusión penal y ser, por tanto, necesarios a los efectos de investigación—, así como la imposibilidad apriorística de determinar cuáles serán o no necesarios para la instrucción de la causa, conlleva que, en el actual estado de la misma, no sea procedente acceder a lo peticionado", añade.

