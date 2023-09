Así maniobró Marlaska contra Pérez de los Cobos: alteró las reglas e ignoró el criterio de los generales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ignoró el criterio de la comisión preparatoria de la evaluación para los ascensos, integrada por cinco generales de la Guardia Civil; soslayó el orden de clasificación decidido por el Consejo Superior de la Benemérita, siempre respetado hasta entonces, y promovió de forma sorpresiva un cambio de las reglas de actuación del Consejo, que luego se aplicaron o no a conveniencia.

Y todo ello para no ascender a general de brigada al coronel Diego Pérez de los Cobos, que por segunda vez en seis meses acaba de doblar el pulso a Grande-Marlaska en los tribunales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado este martes tres recursos interpuestos por Pérez de los Cobos y ha anulado los ascensos a general de Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio José Rodríguez-Medel Nieto, propuestos formalmente en octubre de 2021 al Gobierno por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero acordados en la práctica por Grande-Marlaska.

El alto tribunal -que el pasado marzo declaró ilegal el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y obligó a Grande-Marlaska a restituirle en ese cargo- ordena ahora retrotraer el proceso de ascenso a general al momento anterior al informe que el director general de la Guardia Civil debe elevar valorando la idoneidad de quienes vayan a ascender.

En el proceso que culminó con los nombramientos ahora anulados, el 'informe' de la entonces responsable del cuerpo, María Gámez, se limitó a indicar que "por existir vacante en el empleo, la directora general de la Guardia Civil propone el ascenso al empleo de general de brigada de...". Incumplió, así, la norma que la obligaba a valorar el resultado de las evaluaciones realizadas previamente por el resto de los órganos que intervienen en el proceso.

En el expediente tampoco consta que Interior remitiera a la ministra de Defensa la evaluación del Consejo Superior de la Guardia Civil.

"Se 'hurtaron', así, al Consejo de Ministros datos esenciales" para decidir sobre los ascensos, sostenía el recurso de Pérez de los Cobos, en el que dejaba constancia de que no cuestiona en absoluto la idoneidad de sus compañeros para ser generales.

Lo que el recurso denunciaba eran las "anomalías" e "irregularidades" del procedimientos seguido, y que no se limitaban a la omisión del debido informe valorativo de la directora de la Guardia Civil y a la no remisión de la evaluación del Consejo Superior, "trámites esenciales" cuya inexistencia determina la nulidad de los procesos de nombramiento.

El cese

La demanda describe el minucioso sistema que se sigue para los ascensos a general de brigada en la Guardia Civil. Un sistema en el que siempre, hasta el año 2020, ha sido determinante el criterio del Consejo Superior del cuerpo.

El orden de clasificación para ascender fijado por el Consejo fue respetado, de hecho, por el propio Marlaska en las evaluaciones de los años 2018 y 2019.

Lo que cambia en 2020 es un hecho relevante: Pérez de los Cobos, siguiendo órdenes judiciales, se niega a informar a sus superiores políticos de la investigación que en aquel momento llevaba a cabo la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo de 2020, Día de la Mujer, cuando la pandemia de la Covid-19 ya estaba extendida.

La fulminante reacción de Marlaska fue cesarle como jefe de la Comandancia de Madrid, cese anulado hace seis meses por el Supremo por su ilegalidad.

Con anterioridad al cese había comenzado el proceso de evaluación para el ascenso al empleo de general de brigada correspondiente al ciclo 2020-2021. Afectaba a los coroneles de las promociones 41ª y 42ª. Pérez de los Cobos pertenece a la segunda.

En marzo de 2020 se había realizado el llamado sociograma: se pide a todos los coroneles que van a ser evaluados que ordenen a sus compañeros de mayor a menor idoneidad para el ascenso a general.

El resultado fue que, en opinión de sus compañeros, Pérez de los Cobos debía ser el primero en ascender a general.

En mayo de 2020, justo antes del cese, se desarrollaron las entrevistas personales ante la comisión preparatoria de la evaluación, integrada por cinco generales. También concluyeron que Pérez de los Cobos debía ser el primer clasificado, tanto de su promoción como de las dos promociones evaluadas (un total de 27 coroneles en esa fase final).

10 sobre 10

Pérez de los Cobos fue pre-evaluado por la comisión con una puntuación media de 10 sobre 10. Ningún otro coronel logró esa puntuación.

Ya cesado como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, tuvo lugar la evaluación del Consejo Superior correspondiente al ciclo 2020-2021.

"De manera sorpresiva", indica el recurso, se aprueba el denominado Procedimiento para la actuación del Consejo Superior en la evaluación de ascensos a general de brigada.

En él se establece un novedoso sistema según el cual, a diferencia de lo que había venido ocurriendo desde muchos años atrás (cuando recogía fielmente el orden resultante de la puntuación obtenida por cada uno de los evaluados, fueran de la promoción que fuesen), "ahora se colocaría en los primeros lugares a los coroneles de la promoción que estaba ascendiendo, la 41ª, de la que ya habían ascendido dos coroneles", y a continuación a los coroneles de la 42ª.

Esto se tradujo en que, habiendo obtenido Pérez de los Cobos en la votación de la Junta de Evaluación el puesto número 1 tanto de su promoción como de la evaluación conjunta de las promociones 41 y 42, pasó a ocupar el puesto número 4 en el listado final.

Sin embargo, la Junta de Evaluación celebrada el 23 de junio de 2021 correspondiente al ciclo 2021-2022 (el que da lugar a los ascensos ahora anulados), no aplicó ese procedimiento, pese a no haber sido derogado. No se priorizó a los primeros clasificados de la promoción que estaba ascendiendo, sino que se mantuvo el listado por el orden de puntuación obtenido, "consiguiéndose con este irregular proceder que, en vez de ocupar Pérez de los Cobos el número 1, pase a ocupar en esta ocasión el número 2".

Curiosamente, los reales decretos por los que se promovió al empleo de general a Sánchez Gil, Prieto y Rodríguez-Medel (números 1, 9 y 13 de la evaluación del Consejo) no utilizaban la fórmula habitual: "a propuesta de la ministra de Defensa, oído el ministro del Interior”. El contenido de los decretos se modifica para hacer constar que los ascensos se acuerdan “a propuesta de la ministra de Defensa, según la trasladada por el ministro del Interior".

Represalia

"Todos estos anómalos hechos, algunos claramente vulneradores de la legalidad -como es la inexistencia del preceptivo informe de la directora general de la Guardia Civil, el no acompañarse al mismo el resultado de la evaluación del Consejo Superior de la Guardia Civil o la aplicación o no según interese de una norma reglamentaria para evitar hasta en dos ocasiones que Pérez de los Cobos encabece el listado resultante de la evaluación para el ascenso- no pueden considerarse una casualidad", señalaba el recurso.

Su postergación "coincide" temporalmente con el cese "fulminante y sin explicación alguna" en su destino de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por no querer informar a la cadena de mando política de unas diligencias judiciales que, en aquel momento, amenazaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y al portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

