Marlaska asume el varapalo de la Justicia y repone al coronel Pérez de los Cobos en su cargo

Cuatro meses después del fallo del Tribunal Supremo favorable al coronel Diego Pérez de los Cobos y al borde del plazo para cumplir la sentencia, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que el prestigioso mando de la Guardia Civil sea repuesto como jefe de la Comandancia de Madrid.

De ese cargo fue cesado ilegalmente el 24 de mayo de 2020 por una alegada "pérdida de confianza" que, en realidad, encubría el enfado del Gobierno por la negativa del coronel a acceder a la petición de sus superiores políticos de facilitarles información en contra de las indicaciones expresas de la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

El interés de Interior era saber por dónde discurría la investigación penal que en aquel momento llevaba a cabo Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo de 2020, Día de la Mujer, cuando la pandemia de la Covid-19 ya estaba extendida.

Las diligencias penales afectaban entonces al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que finalmente fue exonerado. Pero en aquel momento Franco estaba siendo investigado por un presunto delito de prevaricación y el Gobierno temía que la imputación se extendiera a Fernando Simón, portavoz de Sanidad.

El recurso interpuesto por el abogado Carlos Aguilar, defensor de Pérez de los Cobos -un mando de la Benemérita que ha sido clave en la causa del procés y en la lucha contra ETA- fue estimado en marzo de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid, que anuló el cese.

Causa "no real" del cese

El magistrado Celestino Salgado llegó a la conclusión de que "la motivación de la propuesta de cese [por pérdida de confianza] no es real o al menos no se ajusta a la realidad".

El juez resaltó que Pérez de los Cobos informó a sus superiores de las diligencias que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid "hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones". Toda la cadena de mando hasta la directora general de la Guardia Civil "eran conscientes de que no se podía informar de ningún detalle", afirmó Salgado.

Pérez de los Cobos "informó de lo que debió informar y no informó de lo que no conocía y no podía ni debía informar. Si hubiera conocido esos detalles y los hubiera comunicado, habría cometido un delito de revelación de secretos", indicó.

Sin embargo, la Audiencia Nacional estimó un recurso de la Abogacía del Estado y sostuvo que el cese fue motivado y que la alegada "pérdida de confianza" constituye un motivo amparado por la ley para la destitución del coronel como jefe de la comandancia de Madrid, motivo ante el que la Justicia tiene limitada su revisión.

El Tribunal Supremo zanjó el contencioso el pasado marzo con una sentencia que revoco el fallo de la Audiencia Nacional y confirmó el razonamiento del juez Salgado.

En contra de lo señalado por la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal subrayó que la motivación del cese en un puesto de libre designación es controlable por la jurisdicción para comprobar que la actuación administrativa se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y no es fruto de la arbitrariedad.

En el caso de Diego Pérez de los Cobos, ha concluyó el Supremo, el motivo del cese fue contrario a Derecho, pues se debió a la negativa del coronel a infringir lo que la ley y el mandato de la juez de instrucción ordenaban sobre la improcedencia de informar del desarrollo de las diligencias penales que se llevaban a cabo.

Interior tenía hasta el próximo 4 de agosto para cumplir el fallo del Supremo, que pasa por reponer a Pérez de los Cobos en el puesto del que ilegalmente destituido y por abonarles las diferencias retributivas que le corresponden.

Fuentes del Ministerio han confirmado que el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, ya ha firmado la resolución que vuelve a situar a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que previsiblemente será publicada la próxima semana.

