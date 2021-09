La Audiencia salva a Marlaska y declara que el cese del coronel Pérez de los Cobos fue legal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Celestino Salgado que declaró ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha confirmado la legalidad de la destitución del mando de la Guardia Civil como jefe de la Comandancia de Madrid

El tribunal ha estimado el recurso que la Abogacía del Estado interpuso en representación del Ministerio del Interior contra la sentencia dictada el pasado marzo por el juez de lo contencioso-administrativo, en la que se declaró ilegal el cese de Pérez de los Cobos y se ordenó reponerle en su puesto.

El recurso alegaba que la destitución de Pérez de los Cobos se debió a una "pérdida de confianza" y que la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo "eliminaba" la posibilidad de prescindir de un cargo de libre designación de acuerdo con el "juicio de confianza" que establezca la cadena de mando.

Pérez de los Cobos, un mando de la Benemérita que ha sido clave en la causa del 'procés' y en la lucha contra ETA, fue destituido de manera fulminante el 24 de mayo de 2020 como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El cese fue decidido por Grande-Marlaska después de que el coronel se negara reiteradamente a la petición de sus superiores políticos de facilitarles información sobre el procedimiento penal que instruía la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando la pandemia del Covid-19 ya estaba extendida.

El recurso de apelación que ha sido estimado sostenía que la decisión del juez Salgado "contradijo el resultado de la prueba practicada". "El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", adujo.

Recurso

Interior alegó que el coronel Pérez de los Cobos informó hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigación sobre el 8-M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para "acelerar la investigación", de una conversación sobre el "plus de cautela" y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.

"No es cierto que el demandante informase 'hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones'. Dicha afirmación no es cierta se mire la prueba por donde se mire", se quejaba Interior.

Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando Simón en el curso de una investigación judicial, Interior también negaba su interés: "Estamos hablando de una información que ya había sido entregada a las partes personadas en el procedimiento -entre ellas, el delegado del Gobierno- y había sido objeto de difusión en un medio de comunicación", sostenía.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo había llegado a la conclusión de que "la motivación de la propuesta de cese [por pérdida de confianza] no es real o al menos no se ajusta a la realidad", ya que Pérez de los Cobos informó a sus superiores de las diligencias que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid "hasta que la magistrada ordenó expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evolución y el resultado de las investigaciones". Toda la cadena de mando hasta la directora general de la Guardia Civil "eran conscientes de que no se podía informar de ningún detalle", afirmaba el juez Salgado.

Pérez de los Cobos "informó de lo que debió informar y no informó de lo que no conocía y no podía ni debía informar. Si hubiera conocido esos detalles y los hubiera comunicado hubiera cometido un delito de revelación de secretos", indicó el magistrado.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Sigue los temas que te interesan