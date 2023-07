Seis vocales presionan a Guilarte para que aclare sus incompatibilidades si quiere presidir el CGPJ

Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito con el fin de que en el próximo pleno, convocado para el día 19, se acuerde un pronunciamiento "acerca de las condiciones para el desempeño de la presidencia de este órgano constitucional por sustitución".

El escrito ha sido firmado por tres vocales propuestos por el PP (Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad) y tres propuestos por el PSOE (Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Clara Martínez de Careaga) y es un torpedo dirigido contra Vicente Guilarte, al que correspondería suceder a Rafael Mozo como presidente en funciones del CGPJ.

Mozo se jubila el día 19 tras nueve meses como presidente interino. Después de que Carlos Lesmes renunciara al cargo de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ debido a la falta de renovación de este último órgano (en prórroga de mandato desde diciembre de 2018), el Consejo acordó separar su presidencia en funciones de la del TS y eligió a Mozo por ser el vocal de más edad.

[Bruselas reprende a España por falta de avances en el CGPJ y bajar la pena de malversación]

El criterio adoptado fue el de "designar suplente del presidente del Consejo General del Poder Judicial al vocal de mayor de edad de los que lo integren en cada momento". A partir del próximo miércoles, Mozo deja de ser miembro del CGPJ y el consejero de más edad es Guilarte.

Catedrático de Derecho Civil, abogado en ejercicio y asesor del Consejo General de los Registradores de la Propiedad, Guilarte tendría que dejar todas esas actividades si quiere estar el frente del CGPJ en un momento clave.

En el caso de que después del 23-J Feijóo llegue a la Moncloa, el PP ya ha anunciado que devolverá al órgano de gobierno de los jueces la competencia para hacer nombramientos discrecionales mientras cambia el sistema de elección de los vocales, y son muchos y muy relevantes los que están pendientes. En esa eventualidad, la ordenación del proceso de nombramientos corresponderá al presidente en funciones, que desempeñará un papel relevante.

El escrito de los seis vocales ha sido interpretado en el CGPJ como un "modo de presionar" a Guilarte, que aún no se ha pronunciado sobre si acepta o no la presidencia en funciones.

El escrito pretende dejar claro al consejero, en primer lugar, y a quienes puedan apoyarle que Guilarte tendría que dejar toda su vida profesional en el caso de presidir interinamente el órgano de gobierno del Poder Judicial.

"El sr. Guilarte Gutiérrez ha venido desempeñando las funciones propias de vocal en un régimen de compatibilidad con sus labores, académica y de abogado", señalan los seis vocales.

"La cuestión controvertida, sobre la que el Pleno habría de pronunciarse, es si este

régimen de compatibilidad puede mantenerse ostentando la presidencia

por sustitución", añaden.

Los seis vocales recuerdan que entre las atribuciones del presidente está la de convocar y presidir las sesiones de la Comisión Permanente y sus miembros son los únicos que tienen dedicación exclusiva.

Por ello, afirman, "estimamos que la asunción de la presidencia por sustitución por el sr. Guilarte Gutiérrez, exige: 1) renunciar al ejercicio de su actividad profesional como abogado, y 2) pasar a la situación administrativa de servicios especiales en su

profesión universitaria".

Los vocales proponen que "el Pleno declare que para el desempeño de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial por sustitución se exige la dedicación exclusiva y, en su caso, el pase a la situación administrativa de servicios especiales".

Una circunstancia es común a cinco de los seis firmantes del escrito: todos ellos, salvo Clara Martínez de Careaga, son miembros de la Comisión Permanente. Algunos, como Álvaro Cuesta, desde el principio del mandato, en diciembre de 2013.

Los vocales de la Comisión Permanente dirigen la actividad diaria del CGPJ y, de facto, asumen el control de los asuntos. Cobran 130.000 euros anuales.

En el órgano de gobierno de los jueces se ha extendido en las últimas semanas la idea de que, si Guilarte accede a la presidencia interina, propondrá un cambio de los miembros de la Comisión Permanente.

El fundamento de esa impresión -que no está confirmada- ha sido el malestar que ha causado la actuación de la Comisión Permanente desde que Lesmes no está, yendo "por libre" y sin someter al Pleno asuntos relevantes, como la respuesta a las cuestiones planteadas por la Comisión Europea para elaborar el informe sobre el Estado de Derecho.

Es posible, no obstante, que el día 19 no se decida quién debe asumir la presidencia en funciones. "Mozo estará hasta las 00.00 horas de ese día", señalan algunas fuentes, "y no tiene por qué participar en la votación sobre su sucesor, ya que no será miembro del CGPJ".

Sigue los temas que te interesan