Archivada la causa en que se investigó al director de una residencia por drogar a ancianos para estafarles

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa en la que se investigó al director de un geriátrico por, supuestamente, haber drogado a varios ancianos para quedarse con dinero de sus cuentas.

Así consta en un auto, fechado a finales del pasado mes de noviembre, en el que los jueces Paz Redondo, Jesús Hernández y Alberto Molinari confirman el sobreseimiento provisional del caso.

El juez instructor finalizó su investigación, seguida por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, estafa y apropiación indebida, sin proponer enviar a juicio a ninguno de los imputados.

Además de J. L., el director de la residencia, también lo estaba S. G., una médico que trabajaba en la misma.

La Fiscalía solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid que confirmase este auto de conclusión del sumario, como así ha acabado sucediendo, pero la acusación particular sí solicitó mandar a juicio a los imputados.

"[El] sobreseimiento provisional de la causa es procedente (...). De todo lo actuado en el procedimiento, como bien señala el Ministerio Fiscal, no resulta acreditado indiciariamente responsabilidad criminal de los investigados en la causa y así, resultando de las declaraciones prestadas en autos en presencia judicial, como por la prueba médica y documentos bancarios y otras documentales, procede confirmar el auto de conclusión del sumario dictado en fecha 18 de mayo de 2022 sin procesamiento y decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones", concluyen los magistrados.

En aquel auto, el magistrado Ignacio Arconada, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Majadahonda, subrayó que durante su "extensa" investigación no apreció "motivos" para mandar al banquillo a ninguno de los dos imputados. De las "múltiples diligencias practicadas" no se obtuvieron "resultados concluyentes".

"Se estima que no concurren indicios suficientes contra persona alguna", reza aquella resolución, que también destaca que la instrucción de este caso "no parece un paradigma de diligencia", por el, "a todas luces, excesivo tiempo de investigación" y "lo errático de la misma".

"Pese al tiempo transcurrido, a la cantidad de diligencias y la amplitud de la indagación, no se ha conseguido concretar ni acreditar indicios de criminalidad lo suficientemente sólidos contra persona determinada, ni parece existan nuevas vías de una investigación que ya poco más va a dar de sí, por lo que debe dictarse auto de conclusión", finalizó el magistrado Arconada.

Tal y como informó EL ESPAÑOL en julio de 2020, la Guardia Civil detuvo al director de una residencia de Las Rozas (Madrid) y a la doctora tras la denuncia de un familiar de un anciano.

Éste reveló al Instituto Armado sus sospechas de que el responsable del geriátrico se ganaba la confianza de los mayores para hacerse con el dinero de sus cuentas corrientes.

Uno de los ancianos llegó a presentar unos niveles de glucemia en sangre hasta cien veces superior a los normales. Llegó a entrar en coma diabético, con peligro de muerte.

No obstante, tal y como recordó en un escrito la defensa de la médico —ejercida por el letrado Diego Fernández, del bufete Matilla & Blay Asociados—, la facultativa "no intervino en el suministro de insulina al paciente, no la pautó, ni por escrito ni de forma verbal" y "no desatendió al paciente".

"Tampoco ha tenido intervención en las disposiciones de dinero en cuenta corriente, mediante transferencia ni en efectivo", añadía su letrado. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el sobreseimiento provisional de la causa para ambos imputados.

