La renuncia de otra jueza impedirá que el Supremo tenga la representación que marca la ley en el CGPJ

La magistrada del Tribunal Supremo Inés Huerta ha presentado este jueves su renuncia a ser candidata al Consejo General del Poder Judicial. Es la octava baja que se produce en la lista de aspirantes a formar parte del órgano de gobierno de los jueces, elaborada hace más de cuatro años, en septiembre de 2018.

De acuerdo con el actual sistema de elección del CGPJ, los 12 vocales que deben ser jueces o magistrados (los otros ocho son juristas que selecciona y designa el Parlamento) son pre-seleccionados por la propia carrera judicial en una votación.

Cualquier juez o magistrado en servicio activo puede ser candidato al Consejo, siempre que reúna o 25 avales de sus compañeros (hay más de 5.000 jueces en activo) o el aval de una asociación judicial.

Antes de concluir el mandato del actual CGPJ en diciembre de 2018, se puso en marcha el sistema de pre-selección. Los jueces eligieron a 51 candidatos para las 12 plazas del turno judicial. Sus nombres se remitieron en tiempo y forma al Congreso y al Senado, donde han dormido el sueño de los justos. Las negociaciones entre el PSOE y PP se acaban de retomar en busca de un acuerdo que, a lo largo de estos cuatro años, ha estado a punto de conseguirse en varias ocasiones.

Huerta no formó parte de ninguna lista asociativa sino que se presentó por libre, por la vía de los avales. Es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde febrero de 2014 tras ser elegida por el CGPJ por un amplio número de votos (16).

"No tiene sentido"

El tiempo transcurrido desde que accedió a la bolsa de candidatos ha determinado que, en su caso, su candidatura "no tenga sentido" porque se jubilará el próximo marzo.

"Si no puedo ir para trabajar y hacer cosas no tiene sentido que sea candidata", ha manifestado Huerta a EL ESPAÑOL. La reactivación de las negociaciones políticas sobre el CGPJ ha sido determinante para renunciar ya que, de prosperar el acuerdo y ser designada por el Parlamento, la magistrada podría ejercer apenas unos meses como vocal.

La renuncia de Huerta reduce a dos -Ángel Arozamena y José Antonio Montero- los magistrados del Tribunal Supremo que siguen siendo candidatos al órgano de gobierno de los jueces.

Ello significa que ya no podrá cumplirse la previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la composición del órgano de gobierno de los jueces.

La ley establece que la designación de los doce vocales del turno judicial "deberá respetar, como mínimo, la siguiente proporción: tres magistrados del Tribunal Supremo; tres magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad".

Con la renuncia de Huerta ya no podrá cumplirse esa proporción. Ello no impide la conformación del CGPJ, ya que la norma establece que, si no existen candidatos a vocales dentro de alguna de las categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente.

Siete bajas anteriores

A la renovación de 2018 se presentaron cuatro magistrados del Tribunal Supremo. Pero antes que Huerta también renunció José María del Riego.

Además de este último se 'bajaron' de la lista de aspirantes el magistrado Luis Rodríguez Vega, que renunció; Victoria Rosell, que fue nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género; Diego Íñiguez, elegido miembro del Tribunal de Cuentas, e Inmaculada Montalbán, designada magistrada del Tribunal Constitucional.

César García Otero falleció y Jesús María Calderón no va a poder ser elegido al haberse jubilado.

De esta manera, la lista de los 51 candidatos ha menguado a los 44 actuales.

