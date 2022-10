Robles "no descarta" que España se sume al escudo antimisiles europeo "una vez tenga consistencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, "no descarta" que España se sume en un futuro al escudo antimisiles que impulsa Alemania. 14 Estados miembros se adhirieron este jueves en la sede de la OTAN en Bruselas, no así nuestro país. "Estudiaremos cualquier iniciativa con consistencia, no en fase inicial como en este momento", ha afirmado la ministra, entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE'.

"Lo que se firmó ayer es una carta de intenciones; una voluntad de estudiar la posibilidad de que en dos, tres o cuatro años pueda haber un escudo en una zona que ya está protegida. OTAN ya lo tiene, los países que pertenecemos a la OTAN ya tenemos esa protección", ha recalcado Robles, que ha recordado que Francia o Italia mantienen esta misma posición. A su juicio, de materializarse, el proyecto debería "tender a que estén todos".

La Iniciativa Escudo del Cielo Europeo, planteada este verano por el canciller alemán, Olaf Scholz, tiene como objetivo crear un sistema europeo de defensa aérea y de misiles a través de la adquisición común de equipos de defensa aérea y misiles. Cuenta con el respaldo de la OTAN, que considera que contribuirá a fortalecer la Defensa Aérea y Antimisiles Integrada de la Alianza.

[EEUU publica su Estrategia de Seguridad: Rusia es una "amenaza inmediata" pero China el mayor "desafío"]

"La amenaza nuclear sobrevuela"

El periodista Carlos Herrera ha preguntado a Robles por las sonadas declaraciones de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, avisando a Vladímir Putin de que si emplea armas nucleares su ejército será "aniquilado". La ministra ha admitido que "la amenaza sobrevuela porque Putin es consciente de que no ha conseguido sus objetivos", pero dice no tener "ningún dato para llegar a pensar que esa amenaza que vierte permanentemente se vaya a realizar".

Robles no se atreve a hacer un pronóstico sobre la evolución de la guerra en Ucrania. "Todo es dinámico y cambiante con un personaje como Putin", ha lamentado. "Ojalá fuera posible una desescalada. Hasta el 24 de febrero se intentó por todos los medios que la invasión no se produjera. Cualquier escenario es posible. Está acorralado -Putin- y esto puede llevar a cualquier reacción".

La ministra ha insistido en que "invertir en Defensa es invertir en paz, en libertad, en seguridad, en valores democráticos y es crear puestos de trabajo". Ha recordado que el Gobierno ha destinado 13.000 millones en cuatro años y medio y que España cumplirá el compromiso del 2% del PIB en 2029. "El presidente -Pedro Sánchez- ha dicho que vamos a llegar y llegaremos".

[El Rugido del León: La soberanía española sobre Ceuta y Melilla debe ser una línea roja para Rabat]

"Ceuta y Melilla son España. Punto"

Robles ha contestado tajante preguntada por el escrito de Marruecos dirigido en septiembre el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el que sostiene: "Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este hecho no podríamos hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso". En el documento, dice además que "Marruecos no tiene fronteras terrestres con España".

Horas más tarde de conocerse esta noticia, Rabat rectificó en voz de un alto cargo del Ministerio de Exteriores a la agencia Efe. Esta fuente da por buena la declaración conjunta firmada con España el pasado 7 de abril, -cuando Mohamed VI recibió a Sánchez-, que reconoce que entre los dos países existen "fronteras terrestres".

"Todo el mundo sabe, incluido Marruecos, cuál es la realidad. No es una cuestión de posiciones: Ceuta y Melilla son España. Punto. No hay nada más que hablar. Y eso es así, es indudable. Ceuta y Melilla son tan España como cualquier otra ciudad que usted quiera de nuestra querida España (...) y lo van a seguir siendo", ha zanjado la ministra.

Sigue los temas que te interesan