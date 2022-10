La tercera reunión de los vocales del CGPJ sobre la renovación del TC también concluye sin acuerdo

La tercera reunión de los representantes de los dos grupos de Consejo General del Poder Judicial sobre la renovación del Tribunal Constitucional ha concluido una hora después de su inicio sin acuerdo alguno y "sin visos de que lo haya", según fuentes del sector minoritario.

El CGPJ debe elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que deben sustituir al actual vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, y a Santiago Martínez-Vares, que terminaron su mandato el pasado 12 de junio.

Pero el sector mayoritario ha alegado que aún ni tiene candidatos y la reunión ha concluido sin que se haya fijado la fecha para un próximo encuentro.

De acuerdo con un comunicado de la mayoría, se ha informado al sector minoritario de la "intensa búsqueda" de candidatos "llevada a cabo por nuestro grupo entre miembros del Tribunal Supremo, [búsqueda] que, no obstante, ha resultado infructuosa, de momento, hasta en tres ocasiones".

Los representantes de los vocales propuestos por el PP han sostenido que la reciente visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, podría dar fruto en orden a la renovación del CGPJ. Por ello, creen que "hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos".

Según la mayoría, los negociadores de la minoría "nos han hecho llegar que todavía no han elegido un candidato entre los nueve inicialmente propuestos. Pero han puntualizado que ya han quedo reducidos a tres. No obstante, previa deliberación interna, estarían en condiciones de determinar el candidato único".

Apelación al TC

La mayoría ha vuelto a insistir en la "agravación de la precaria situación del Tribunal Supremo, de no mediar antes sentencia del Tribunal Constitucional".

El TC tiene pendientes de resolver desde hace más de un año los recursos interpuestos contra la reforma legal que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer cualquier nombramiento discrecional para cargos judiciales mientras esté en prórroga de mandato.

Esa prohibición para el ejercicio de las competencias constitucionales del CGPJ se ha levantado por la reforma impulsada por el Gobierno hace tres meses pero sólo en lo relativo a los dos miembros del TC que debe elegir el Consejo. Mientras tanto, siguen bloqueados los nombramientos de presidentes de tribunales y audiencias y también de jueces del Tribunal Supremo, que tiene ya un 20% menos de su plantilla.

El sector mayoritario del CGPJ no se explica por qué el TC "no hace su trabajo" y determina si esa supresión de competencias es o no constitucional.

