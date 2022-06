El TJUE vuelve a rechazar el recurso de Junqueras para recuperar su escaño en la Eurocámara

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Maciej Szpunar, ha recomendado este jueves que se desestime por inadmisible el recurso planteado por el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, para tratar de recuperar su escaño de eurodiputado.

El dictamen sostiene que el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, actuó correctamente al declarar vacante el escaño de Junqueras por haber sido condenado en firme en España por sedición y malversación por su participación en el procés.

La opinión del abogado general no es vinculante, pero los jueces siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. De confirmar este dictamen, la sentencia del TJUE (que se publicará en los próximos meses) agotaría la vía legal para Junqueras en la Unión Europea.

Junqueras reclamaba en concreto a la justicia europea anular la decisión de que adoptó sobre él Parlamento Europeo el 13 de enero de 2020. Por un lado, Sassoli le reconoció como eurodiputado con efectos retroactivos desde el 2 de julio. Aplicaba así la polémica sentencia del TJUE que concluyó que el líder de ERC tendría que haber sido reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M de 2019.

Este es el fallo del que se han beneficiado Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí -huidos en Bélgica desde 2017- para ejercer como eurodiputados. La justicia europea considera que una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación de los resultados electorales. Y no debe cumplir requisitos adicionales como acatar la Constitución en Madrid.

Sin embargo, Sassoli declaró inmediatamente vacante el escaño de Junqueras, dando cumplimiento a las decisiones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo. Ambos habían dictaminado que el líder de ERC ya no era eurodiputado por haber sido condenado en firme a 13 años de cárcel e inhabilitación.

Junqueras recurrió esta decisión y pidió medidas cautelares para ser puesto de inmediato en libertad y recuperar su puesto de eurodiputado. Las medidas cautelares ya fueron rechazadas, tanto por el Tribunal General en primera instancia como por el Tribunal de Justicia de la UE. El líder de ERC está ya en libertad tras haber sido indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un auto publicado en diciembre de 2020, el Tribunal General ya declaró inadmisible el recurso del líder del ERC para recuperar su escaño. Pero Junqueras presentó también un recurso de casación ante el TJUE. En su dictamen de este jueves, el abogado general propone también que se desestime este recurso de casación.

En primer lugar, Szpunar señala que el presidente del Parlamento Europeo no hizo más que informar de una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas. Esta información no generó efectos jurídicos propios y por tanto no es recurrible.

"La elegibilidad (como eurodiputado) forma parte del procedimiento electoral regulado por el derecho de los Estados miembros, de modo que el Parlamento no tiene competencia para controlar las decisiones nacionales por las que se declara la pérdida de la elegibilidad y que entrañan, por consiguiente, la anulación del mandato", subraya el abogado general.

